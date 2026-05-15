Der Kampf um den rettenden 12. Platz steht am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 im Mittelpunkt des Interesses. Ein Vertreter des Quartetts SG Rheinhöhen II, TuS Niederneisen, TuS Weinähr und TuS Singhofen muss am Ende dran glauben.
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SG Rheinhöhen II, TuS Niederneisen, TuS Weinähr, TuS Singhofen? Aus diesem Quartett dürfte in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B der zweite Absteiger neben dem abgeschlagenen Schlusslicht SG Mühlbachtal II kommen. Die 25. Runde wird am Sonntagnachmittag bei der Beantwortung dieser brisanten Frage weitere Hinweise liefern.