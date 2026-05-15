Fußball-Kreisliga B5 „Endspiel“ im Sportpark: Sieger kommt Happy End nahe Stefan Nink 15.05.2026, 09:14 Uhr

i Gelingt David Wörz mit seinem TuS Weinähr der große Wurf? Die Gelbachtaler sind am Sonntag gegen den Tabellenzweiten SG Nievern/Arzbach gefordert. Andreas Hergenhahn

Der Kampf um den rettenden 12. Platz steht am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 im Mittelpunkt des Interesses. Ein Vertreter des Quartetts SG Rheinhöhen II, TuS Niederneisen, TuS Weinähr und TuS Singhofen muss am Ende dran glauben.

SG Rheinhöhen II, TuS Niederneisen, TuS Weinähr, TuS Singhofen? Aus diesem Quartett dürfte in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B der zweite Absteiger neben dem abgeschlagenen Schlusslicht SG Mühlbachtal II kommen. Die 25. Runde wird am Sonntagnachmittag bei der Beantwortung dieser brisanten Frage weitere Hinweise liefern.







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