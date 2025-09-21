5:4 in Buchholz nach 0:3 Emmelshausen-Karbach III krönt tolle Aufholjagd Nico Balthasar 21.09.2025, 19:52 Uhr

i Der SSV Buchholz (in Blau) führte mit 3:0 und 4:2 gegen den FC Emmelshausen-Karbach III und verlor am Ende noch mit 4:5. Mark Dieler

In der B Staffel 9 sind neben Tabellenführer Oppenhausen noch Urbar und Niederburg ungeschlagen, obwohl sich das 2:2 bei Mörschbach II für Urbar und das 2:2 gegen Oberwesel II für Niederburg wie Niederlagen anfühlten.

Der siebte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hatte einige Überraschungen parat: Urbar/Werlau gewann zum ersten Mal beim 2:2 in Mörschbach nicht, Emmelshausen-Karbach III legte eine famose Aufholjagd in Buchholz hin und Kellerkind Oberwesel II holte ausgerechnet im Derby in Niederburg seinen ersten Punkt.







