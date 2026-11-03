Kreisliga B Staffel 13 Ellscheid II kann in Laubach Herbstmeister werden Nico Balthasar 03.11.2026, 14:30 Uhr

i Für den Fünften SV Laubach II (in Rot) um Martin Steffes-Holländer (rechts) und Noah Braun steht am Mittwoch (19.30 Uhr) das Nachholspiel daheim gegen den Zweiten SG Ellscheid II an. Alfons Benz

Mit drei Nachholspielen – Kirchweiler (13.) gegen Waldkönigen (4.) am Dienstag sowie Laubach II (5.) gegen Ellscheid II (2.) und Wershofen (11.) gegen Demerath (10.) am Mittwoch – wird unter der Woche die Hinrunde in der B Staffel 13 komplettiert.

Die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 wird unter der Woche mit Nachholspielen komplettiert. Unter anderem empfängt der SV Laubach II am Mittwoch um 19.30 Uhr den Titelkandidaten SG Ellscheid II. Nur eine Niederlage in zwölf Partien: Ellscheid II reist als Zweiter an.







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