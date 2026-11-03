Mit drei Nachholspielen – Kirchweiler (13.) gegen Waldkönigen (4.) am Dienstag sowie Laubach II (5.) gegen Ellscheid II (2.) und Wershofen (11.) gegen Demerath (10.) am Mittwoch – wird unter der Woche die Hinrunde in der B Staffel 13 komplettiert.
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Die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 wird unter der Woche mit Nachholspielen komplettiert. Unter anderem empfängt der SV Laubach II am Mittwoch um 19.30 Uhr den Titelkandidaten SG Ellscheid II. Nur eine Niederlage in zwölf Partien: Ellscheid II reist als Zweiter an.