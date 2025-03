Ellingens Urgestein Michael Pieta hat noch nicht genug

Für die Neuwieder Vereine in den Kreisligen B2, B3 und B4 beginnt nach der Winterpause wieder der Kampf um Punkte, Aufstiegschancen und den Klassenverbleib.

Kreisliga B2

Kurioser Jahresauftakt für die SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach: Nachdem am Donnerstagabend das Nachholspiel aus der Hinrunde gegen die SG Rennerod II stattfand, steht am Sonntag direkt das Rückspiel auf dem Programm (So., 12.30 Uhr in Rennerod). Die Grenzbachtaler haben gegen das Schlusslicht sechs Punkte fest eingeplant, um den Rückstand auf den zweiten Platz, den die spielfreie SG Ahrbach II einnimmt, zu verringern.

Kreisliga B3

Der Tabellenführer SV Rheinbreitbach ist mit dem 5:0 im Wiederholungsspiel gegen die Kickers Westerwald Buchholz gut aus der Winterpause gekommen und möchte bei der Bezirksliga-Reserve des TuS Asbach nachlegen (So., 12 Uhr). Der ärgste Verfolger SSV Weyerbusch ist derweil bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gefordert (So., 12.45 Uhr in Berod). Die jüngsten drei Duelle entschied der SSV jeweils klar für sich (9:1, 5:1 und 6:1). Die SG Vettelschoß/St. Katharinen II konnte in der Vorbereitung überzeugen mit drei Testspielsiegen gegen Grenzbachtal (4:3), Roßbach/Verscheid II (4:0) und Ingelbach (7:1). Der Tabellenzehnte rechnet sich daher auch etwas aus gegen den Rangdritten SV Rengsdorf (So., 13 Uhr), der sein jüngstes Testspiel beim A-Ligisten Puderbach mit 3:2 gewann. Zuvor gab es vier Niederlagen ohne eigenen Torerfolg, darunter ein 0:8 beim FV Engers II. Die SG Thalhausen/Maischeid empfängt den punktgleichen SV Windhagen II (So., 14.30 Uhr in Thalhausen). Die Kickers Westerwald Buchholz möchten sich nach dem 0:5 in Rheinbreitbach gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II rehabilitieren (So., 14.30 Uhr in Buchholz). Bei den Gästen hat Trainer-Urgestein Michael Pieta seinen Vertrag verlängert und geht damit in sein insgesamt 17. Jahr als Trainer der Ellinger Reserve. Noch eine Woche gedulden bis zum Start müssen sich die spielfreien Teams der SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II und des FV Rot-Weiß Erpel II.

Kreisliga B4

Während Spitzenreiter VfL Oberbieber, der in der Vorbereitung unbesiegt (drei Siege, ein Unentschieden) blieb, bereits am Freitagabend bei den Sportfreunden Miesenheim im Einsatz war, folgen die weiteren Spiele am Sonntag. Einen Trainerwechsel gab es in der Winterpause beim VfL Wied Niederbieber: Ex-Trainer Christian Roscher kehrt zurück und beerbt seinen Nachfolger Peter Anhäuser (wir berichteten). Zum Auftakt empfängt der Tabellenzweite die SG Hambuch (So., 14.30 Uhr). Die SG Neuwied will mit einem Sieg im Deichstadtderby gegen den CSV Neuwied nach Punkten gleichziehen mit dem Gegner (So., 15 Uhr). Ein weiteres Derby steigt in Feldkirchen, wo die SG Feldkirchen/Hüllenberg den SSV Heimbach-Weis II erwartet (So., 15 Uhr). Der FV Engers II träumt weiter vom Durchmarsch in die A-Klasse und geht als Favorit in die Partie gegen den SV Melsbach (So., 15.30 Uhr).