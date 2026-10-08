Puderbach II und die Gegentore Ellingen II macht Station an der Schießbude der Liga Daniel Korzilius 08.10.2026, 14:56 Uhr

i Zuletzt machte die SG Ellingen II (weiße Trikots) Spitzenreiter Rengsdorf das Leben zwar schwer, ging beim 2:3 aber leer aus. Jetzt sollen wieder Punkte her, wenn es zur defensiv anfälligen SG Puderbach II geht. Jörg Niebergall

An der Spitze der Kreisliga B3 drohen der SV Rengsdorf (24 Punkte) und der CSV Neuwied (21) ihren Verfolgern zu enteilen. Wer jetzt nicht liefert, könnte schnell raus sein aus dem Kampf um die Aufstiegsplätze. Auch weiter unten geht es eng zu.

In der Fußball-Kreisliga B3 geht’s bereits am Freitagabend unter Flutlicht um Punkte. Die weiteren Spiele folgen am Sonntagnachmittag. Kreisliga B1: Nach dem 1:10-Debakel in Schönstein, bei dem es in der zweiten Halbzeit acht Gegentore hagelte, steht die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II im Kellerduell gegen Vatan Spor Hamm unter Zugzwang.







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