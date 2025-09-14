Das 1:0 des SV Rheinbreitbach II gegen den SV Windhagen II hebt sich ab von den übrigen Spielen der Kreisliga B3. Denn teils überschlugen sich die Ereignisse auf den anderen Plätzen, wo am sechsten Spieltag reichlich Tore fielen.

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 gaben sich die Spitzenteams SG Feldkirchen/Hüllenberg, CSV Neuwied und VfB Linz II keine Blöße und führen die Tabelle weiterhin punktgleich an.

SV Melsbach – VfB Linz II 2:3 (1:1). Melsbach hatte in der ersten Halbzeit die klareren Chancen. „Wenn wir 0:6 hintenliegen, dürfen wir uns nicht beschweren. Melsbach hat ein Torjäger gefehlt, sonst hätten wir alt ausgesehen. Wir waren der glückliche Sieger“, freute sich der Linzer Trainer Kevin Schopp über den fünften Sieg in Serie. Tore: 1:0 Christian Bamberger (20.), 1:1 Fabio Pettineo (21.), 1:2 Ibrahim Kilicaslan (52.), 1:3 Oliver Focke (61.), 2:3 Jannis Ewen (90.+3). Zuschauer: 60.

SV Rheinbreitbach II – SV Windhagen II 1:0 (1:0). Die Gastgeber waren die dominante Mannschaft. „Windhagen hatte nur wenige Chancen. Wir haben unsere nicht genutzt und mussten daher am Ende etwas zittern“, sagte der Rheinbreitbacher Coach John Botelho. Tor: 1:0 Kenan Neubauer (33.). Gelb-Rote Karte: Jonas Walter (SV Windhagen II) wegen wiederholten Foulspiels (84.). Zuschauer: 40.

SG St. Katharinen/Vettelschoß II – FV Rot-Weiß Erpel 3:3 (1:1). Erpel stand tief und lauerte auf Konter. „Leider haben wir zwei Punkte verloren. Wir hatten das komplette Spiel im Griff. Der Gegner hat aus vier Chancen drei Tore gemacht. Bei uns hat leider oft der letzte Pass gefehlt. Zudem waren die Entscheidungen und vor allem das Verhalten des Schiedsrichters gegenüber den Spielern auf beiden Seiten äußerst zweifelhaft. Daher wollte es einfach nicht sein, dennoch bin ich zufrieden, da wir den Gegner in der Tabelle auf Distanz gehalten haben“, berichtete St. Katharinens Spielertrainer Patrick Eulenbach. Tore: 0:1 Fernando Bonn (19.), 1:1 Lars Hübenthal (45.+2), 2:1 Johannes Odenthal (55.), 2:2 Enrico Bonn (71.), 2:3 Sameer Alfarhoud (82.), 3:3 Michael Schady (89., Foulelfmeter). Zuschauer: 50.

Kickers Westerwald Buchholz – SG Feldkirchen/Hüllenberg 1:5 (0:2). „„Wir haben die kurzfristigen Ausfälle gut kompensieren können und es der SG über weite Strecken sehr schwer gemacht. Leider mussten wir erneut eine sehr harte Gelb-Rote Karte hinnehmen. Trotzdem hat die Mannschaft Moral gezeigt und kurz danach den Anschlusstreffer erzielt. In Unterzahl gegen so eine starke Truppe war das 1:3 letztlich der Genickbruch. Der Sieg für Feldkirchen ist absolut verdient. Auf diesem Auftritt können wir dennoch aufbauen – wir wollen schon bald wieder in die Spur finden“, gab sich der Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan kämpferisch. Tore: 0:1, 0:2 Benjamin Oster (29., 45.), 1:2 Maurice Kolling (61.), 1:3 Predrag Vucic (70.), 1:4 Bastian Oster (71.), 1:5 Marvin Sasse (80.). Gelb-Rote Karte: Ammar Mujovic (Kickers Westerwald Buchholz) wegen wiederholten Foulspiels (58.). Zuschauer: 40.

CSV Neuwied – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 8:4 (5:3). Der CSV Neuwied begann stark. „Wir haben das Spiel kontrolliert und die Tore schön herausgespielt. Wir haben uns auf dem 5:0 ausgeruht und nicht mehr als Mannschaft verteidigt. Nach der Pause sind wir trotz des schnellen Gegentores zum 5:4 ruhig geblieben. Die Gegentore sind zu einfach gefallen, ansonsten war das ein starker Auftritt unserer Mannschaft“, fand der CSV-Coach Tobias Krebs. Tore: 1:0 Michael Wolf (5.), 2:0 Lucas Krahn (11.), 3:0, 4:0 Gabriel de Souza Leal (22., 30.), 5:0 Julian Penner (33.), 5:1, 5:2 Jonas Wessel (36., 37.), 5:3 Phillipp Kurz (40.), 5:4 Dennis Krämer (50.), 6:4, 7:4, 8:4 Gabriel de Souza Leal (71., 82., 88.). Zuschauer: 25.

SV Rengsdorf – TuS Asbach II 4:2 (1:2). Der Rengsdorfer Trainer Ralph Arenz vermeldete einen verdienten Sieg: „Das war ein tolles Spiel gegen einen starken Gegner. Unter meiner Leitung war das unsere beste Leistung. Wir haben nach dem 0:2 Charakter gezeigt und uns viele Chancen herausgespielt.“ Tore: 0:1 Luis Schäfer (4.), 0:2 Moritz Kohr (15.), 1:2 Luca Bader (21.), 2:2, 3:2, 4:2 Matthias Gilgert (57., 58., 68.). Zuschauer: 50.