Die SG Neuwied setzt sich vorübergehend an die Spitze der Tabelle der B3. Da die SG Feldkirchen/Hüllenberg, die weiterhin noch kein Gegentor kassiert hat, am Wochenende spielfrei hatte, dürfen sich die Neuwieder erst mal alleiniger Erster nennen.

Die SG Neuwied hat die Gunst der Stunde genutzt und am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 durch das 2:0 in Erpel die Tabellenführung von der spielfreien SG Feldkirchen/Hüllenberg übernommen. Besonders treffsicher zeigte sich Jonas Wessel, der beim 7:2-Erfolg der SG Ellingen II gegen den TuS Asbach II vier Tore beisteuerte. Beim 9:0-Kantersieg des CSV Neuwied gegen den Aufsteiger SV Rheinbreitbach II traf Michael Wolf drei Mal.

Am Dienstag um 20 Uhr erwartet der SV Melsbach den CSV Neuwied, am Mittwoch um 19.30 Uhr stehen die Begegnungen SV Windhagen II gegen Kickers Westerwald Buchholz und SG Ellingen II gegen SG Feldkirchen auf dem Programm.

VfB Linz II – SV Rengsdorf 3:1 (2:1). Die Anfangsphase lief nicht nach den Vorstellungen des Linzer Trainers Kevin Schopp: „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um in die Partie zu kommen, und ein dummes Gegentor kassiert. Noch vor der Pause konnten wir das Spiel drehen. Unsere Chancenverwertung war katastrophal. Doch darüber kann man hinwegsehen nach solch einem hochverdienten Sieg.“ Tore: 0:1 Jannik Nau (7.), 1:1, 2:1 Finn Henrick Schlebach (20., 38.), 3:1 Christian Wambach (62.). Zuschauer: 50.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II – TuS Asbach II 7:2 (3:1). Der Ellinger Coach Michael Pieta hatte keinen Grund zum Meckern: „Wir haben diesmal das umgesetzt, was wir uns schon zum Saisonstart gegen Melsbach vorgenommen hatten. Auch wenn wir durch einen Sonntagsschuss zurücklagen, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren könnten. Ich bin absolut zufrieden und kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen zu diesem hochverdienten Sieg.“ Tore: 0:1 Jannis Keppler (12.), 1:1 Jonas Wessel (14.), 2:1 Leon Philippi (23.), 3:1 Jan Becker (28.), 4:1 Jonas Wessel (49.), 4:2 Lukas Schütz (55.), 5:2, 6:2 Jonas Wessel (79., 81.), 7:2 Dennis Krämer (88.). Gelb-Rote Karte: Jan Niklas Jeske (TuS Asbach II) wegen wiederholten Foulspiels (75.). Zuschauer: 70.

SG St. Katharinen/Vettelschoß II – SV Melsbach 4:2 (2:0). Im ersten Durchgang hatte die Platzelf das Spiel über weite Strecken im Griff. „Wir haben es verpasst, den Sack zuzumachen. In der zweiten Hälfte war es dann leider kein gutes Spiel mehr von uns. Wir haben zu hektisch gespielt. Dennoch haben wir genau in den richtigen Momenten die Tore erzielt. Daher bin ich trotzdem zufrieden, denn es hat die bessere von zwei schlechten Mannschaften gewonnen“, berichtete St. Katharinens Spielertrainer Patrick Eulenbach. Tore: 1:0 Max Schmitz (30.), 2:0 Patrick Eulenbach (34.), 2:1 Tim Becker (47.), 3:1 Patrick Eulenbach (61., Handelfmeter), 3:2 Noah Welter (81.), 4:2 Moritz Strauch (90.+4). Zuschauer: 50.

CSV Neuwied – SV Rheinbreitbach II 9:0 (4:0). Der CSV Neuwied zeigte eine Reaktion nach der 2:8-Pleite in der Vorwoche gegen die SG Neuwied. „Wir sind gut reingekommen und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren zu jeder Zeit Herr der Lage. Das war eine abgezockte und souveräne Leistung“, freute sich der Neuwieder Trainer Tobias Krebs. Tore: 1:0 Michael Wolf (6.), 2:0, 3:0 Gabriel de Souza Leal (15., 38.), 4:0, 5:0 Michael Wolf (41., 48.), 6:0 Joey Wolf (50.), 7:0 Lucas Krahn (52.), 8:0, 9:0 Tom Görzen (72., 87.). Zuschauer: 50.

FV Rot-Weiß Erpel – SG Neuwied 0:2 (0:2). Der Erpeler Coach Erich Langhard stellte fest: „Das war ein verdienter Sieg der Neuwieder, die viel mehr Qualität auf dem Platz hatten. Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte gut dagegengehalten. Mit der Leistung bin ich zufrieden, mehr ist nicht möglich mit dem Kader, der mir aktuell zur Verfügung steht.“ Tore: 0:1 Ali Karnoub (4.), 0:2 Michael Siebert (37., Eigentor). Zuschauer: 60.