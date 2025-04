In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 gab es am 21. Spieltag keine Veränderungen. Das Top-Trio Ellenz-Poltersdorf, Strimmig und Mont Royal gewann im Gleichschritt.

FC Peterswald-Löffelscheid – SV Strimmig 3:7 (2:4). Das Derby geriet zu einem munteren Scheibenschießen, in der Halbzeit unkten wohl einige Zuschauer, dass die Partie 6:6 enden würde. „Hört sich nach Harakiri an, war auch Harakiri, aber in Summe etwas zu hoch“, meinte Peterswalds Spielertrainer Lukas Emmel. Strimmig traf insgesamt sechsmal nach Standards, in der zweiten Hälfte fehlten den Hausherren laut Emmel „Körner und Ideen“, um im Spiel zu bleiben.

Tore: 1:0 Sebastian Wilhelms (5.), 1:1 Jonas Thomas (12.), 1:2 Tobias Dohm (19., Foulelfmeter), 1:3 Lars Michels (28.), 2:3 Lukas Emmel (36.), 2:4 und 2:5 T. Dohm (45., Foulelfmeter; 62.), 3:5 Alexander Boehnlein (75., Foulelfmeter), 3:6 Marc Lipke (77.), 3:7 Stefan Dandler (88.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Stefan Dandler (Strimmig, 89.).

FC Traben-Trarbach – SV Blankenrath II 0:1 (0:0). Die Blankenrather Reserve fügte den Gastgebern die erste Heimpleite der Saison zu. „Wir wollten die erste Mannschaft sein, die Traben-Trarbach zu Hause schlägt – und das haben wir hochverdient geschafft“, jubelte Gästecoach Alexander Meurer. Er war aufgrund einer „wieder disziplinierten Vorstellung“ stolz auf sein Team.

Tor: 0:1 Thomas Gorschowski (48.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Robin Weber (SVB II, 88.).

SV Gonzerath – TuS Kirchberg III 7:0 (3:0). Mit nur elf Mann fuhr die Kirchberger Dritte nach Gonzerath. „Ich habe in dieser Saison schon 46 Spieler eingesetzt, viele davon spielen gar kein Fußball mehr. Wir können so nicht dagegenhalten“, sah TuS-Coach Jürgen Kiefer. Sieben Punkte beträgt nun der Rückstand des Schlusslichts aufs rettende Ufer.

Tore: 1:0 Christopher Koltes (16.), 2:0 Anthony Pizzuti (20.), 3:0 Shafiullah Hamidi (38.), 4:0 Pizzuti (48.), 5:0 Hamidi (63., Foulelfmeter), 6:0 und 7:0 Nico Herlach (68., 70.).

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Baldenau Bischofsdhron 7:2 (3:0). „Unser Auftritt war extrem gut. Das zeigt, dass wir da oben nicht wackeln“, freute sich SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß. Er eröffnete den Torreigen, danach präsentierte sich sein Team weiter griffig. „Wenn man so auftritt, will ich nicht nach dem Haar in der Suppe suchen“, lobte Schneiß.

Tore: 1:0 Daniel Schneiß (8.), 2:0 und 3:0 Michael Zenz (19., 45.+2), 4:0 Tobias Zappe (49.), 4:1 Miguel da Silva (53.), 5:1 Rene Fluss (54.), 6:1 Zenz (76.), 7:1 Torsten Schmidt (85.), 7:2 Moritz Weirich (87., Foulelfmeter).

Besonderheit: Gelb-Rot für Tobias Andre (SSV, 90.).

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – SG Hunsrückhöhe 4:2 (3:2). „Alles in allem ein gelungener Sonntag“, bilanzierte Mont Royals Übungsleiter Johannes Röhl nach dem ereignisreichen Heimsieg. „Wir haben ein schnelles Tor geschossen, im Gegenzug den Gegner eingeladen und keine wirkliche Ruhe in unser Spiel bekommen“, sagte er zum Hin und Her in Hälfte eins. Nach Wiederanpfiff habe sein Team die Partie aber „voll im Griff“ gehabt, hatte dann aber Glück, dass Hunsrückhöhe in der 70. Minute einen Elfmeter verschoss und das 3:4 verpasste.

Tore: 1:0 Dominik Spier (3.), 1:1 Jason Göbel (7.), 2:1 Spier (19.), 3:1 Aaron Reis (21.), 3:2 Florian Göbel (26.), 4:2 Jonas Gesser (53.).

Besonderheiten: Max Scherrer (Mont Royal) hält Foulelfmeter von Elias Stollwerk (70.), Rot für Florian Göbel (SGH) wegen Nachtretens (87.).

SG Dhrontal Haag II – SG Zell/Bullay/Alf II 2:0 (1:0). Im Kellerduell bot sich der Zeller Reserve die Chance, zum Gegner aufzuschließen, doch nach der Pleite scheint der Klassenerhalt bei sechs Zählern Rücktand wieder weit weg. „Die erste Halbzeit haben wir verpennt“, meinte Gästecoach Daniel Konrath zum Pausenrückstand. Mit der Leistung in der zweiten Hälfte konnte er besser leben. „Da haben wir viel Druck gemacht und uns gute Chancen erspielt. Genutzt haben wir sie leider nicht“, so Konrath geknickt.

Tore: 1:0 Eigentor (26.), 2:0 Fabian Alt (87.).