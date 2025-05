Im Abstiegskampf der B 14 ist der Vorletzte Kirchberg III nach einem Last-Minute-Sieg bei Dhrontal Haag II bis auf drei Punkte an den Drittletzten herangerückt. Zwei Mannschaften müssen absteigen, Schlusslicht Zell II ist wohl nicht mehr zu retten.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat es am 23. Spieltag Bewegung an der Tabellenspitze gegeben, da Spitzenreiter Ellenz-Poltersdorf gewann, Verfolger Strimmig aber nicht.

DJK Morscheid – FC Peterswald-Löffelscheid 2:2 (1:2). Laut Peterswalds Spielertrainer Lukas Emmel hätte 2:2 vor Spielbeginn „jeder unterschrieben, am Ende bleibt aber ein Beigeschmack“. Grund dafür ist nicht der in der Nachspielzeit gefangene Ausgleich, sondern eher eigene ausgelassene Chancen, das Spiel zu entscheiden. „Es gab aber zuerst eine Phase, da hatten sie fünf Hundertprozentige. Über den gesamten Spielverlauf sind wir froh mit dem Punkt“, bilanzierte Emmel.

Tore: 0:1 Alexander Boehnlein (20.), 1:1 Andre Schuh (31.), 1:2 Lukas Emmel (43.), 2:2 Max Reichert (90.+4).

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – SV Blankenrath II 7:0 (4:0). „Was soll ich sagen!?“, fragte Mont Royals Coach Johannes Röhl nach dem Kantersieg mit einem Lachen, nur um es dann präzise auf den Punkt zu bringen: „Das war ein gutes Spiel unserer Mannschaft. Wir haben nichts zugelassen, diszipliniert verteidigt und vorne die Tore gemacht.“ Seine Elf hat den Rückstand auf Strimmig auf Rang zwei somit auf nur noch zwei Punkte verkürzt und kann mit einem Sieg im direkten Duell am vorletzten Spieltag womöglich noch auf einen Aufstiegsplatz klettern.

Tore: 1:0 Dominik Spier (18.), 2:0, 3:0 und 4:0 Aaron Reis (31., 36., 38.), 5:0 Jonas Gesser (48.), 6:0 Eigentor (63.), 7:0 Johannes Röhl (88.).

SG Dhrontal Haag II – TuS Kirchberg III 0:1 (0:0). Mit der allerletzten Aktion des Spiels, Schiedsrichter Andreas Rommelfanger hatte bereits angekündigt, nach dem Eckball abzupfeifen, markierte Andreas Haffner das Siegtor. „Diesmal war es mal glücklich für uns, eigentlich war es ein 0:0-Spiel“, jubelte Kirchberg-Coach Jürgen Kiefer. Er bezeichnete die beiden Torleute als Spieler des Spiels und erlebte befreit aufspielende Gäste. „Ich habe die Kirchberger Puppenkiste noch mal durchgewühlt und die Fäden haben besser funktioniert“, lachte er. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt so nur noch drei Punkte.

Tor: 0:1 Andreas Haffner (90.+3).

FC Traben-Trarbach – SV Strimmig 1:1 (0:0). Strimmigs Coach David Angsten monierte fehlendes Spielglück, da „wir besonders in der Halbzeit Chancenwucher betrieben haben“. Er musste und konnte mit der Punkteteilung leben, da er für ihn auch noch eine Pleite im Bereich des Möglichen lag. „Außer der fehlenden Effizienz kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Am Ende können wir noch froh sein, dass wir kein Kontertor kassieren“, so Angsten.

Tore: 1:0 Pascal Bautz (49.), 1:1 Luis Huschet (53.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Fabian Knabe (Traben-Trarbach, 80.).

SG Baldenau Bischofsdhron – SG Hunsrückhöhe 1:4 (0:2). Hunsrückhöhes Coach Sascha Kleinert atmete nach dem Auswärtssieg auf: „Endlich wieder einen Dreier. Es freut mich sehr, dass sich die Jungs noch mal belohnen konnten.“ Nach mageren Wochen mit nur fünf Zählern aus sieben Partien gönnte er seinen Spielern das Erfolgserlebnis umso mehr. „Wir hatten immer viel Aufwand und wenig Ertrag, heute gab es dann endlich wieder einen verdienten Erfolg“, bilanzierte Kleinert.

Tore: 0:1 Max Hein (42.), 0:2 Jason Göbel (44.), 0:3 Luca Endres (60.), 1:3 Miguel da Silva (65.), 1:4 Hein (76.).

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Zell/Bullay/Alf II 3:0 (1:0). SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß fand eine kurze wie prägnante Einschätzung zu den 90 Minuten: „Mit klare Kiste ist es gut beschrieben.“ Er sah sein Team „dominant“, allerdings habe es gegen das Schlusslicht zu viele Chancen „verballert“. Das war für ihn aber auch das einzige Haar in der Suppe. „In diesem Spiel hat das nicht wehgetan, aber das muss die nächsten Wochen wieder besser werden“, mahnte er. Dank des Strimmiger Remis hat Ellenz die Tabellenführung auf drei Punkte ausgebaut. Am letzten Spieltag treffen Strimmig und Ellenz-Poltersdorf im direkten Duell aufeinander.

Tore: 1:0 Michael Zenz (20.), 2:0 Rene Fluß (65.), 3:0 Falk Pütz (66.).