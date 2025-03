Ellenz-Poltersdorf: Schneiß’ Erwartungen werden erfüllt

Den Auftakt nach der Winterpause meisterten in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 die nun ersten vier Teams der Tabelle. Primus Strimmig, Ellenz-Poltersdorf sowie die SG Mont Royal und SG Hunsrückhöhe blieben in ihren Partien am 16. Spieltag siegreich.

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – FC Traben-Trarbach 2:0 (1:0). „Alles in allem ein verdienter Sieg“, konstatierte Mont Royals Coach Johannes Röhl im Derby und Verfolgerduell. Dabei sah es in den ersten Minuten nicht danach aus, Traben-Trarbach war laut Röhl am Drücker, zudem wurde den Gästen ein Treffer aberkannt. „Wir haben dann aber besser ins Spiel gefunden und in der zweiten Hälfte waren wir klar besser, hatten vier bis fünf Hundertprozentige. Zwar kam der Gegner auch zweimal gefährlich vors Tor, aber wir hatten dieses Mal das Glück auf unserer Seite“, meinte Röhl erleichtert.

Tore: 1:0 und 2:0 Christian Henrichs (45., 90., Foulelfmeter).

SV Blankenrath II – TuS Kirchberg III 1:0 (1:0). Der knappe Sieg stellte Blankenraths Coach Alexander Meurer vollauf zufrieden, zumal das Ergebnis aus seiner Sicht knapper war als nötig. „Wir haben völlig verdient gewonnen. In der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor“, sagte er. Das ungute Gefühl, welches ihn während der Partie beschlich, bestätigte sich nicht. „Wir hatten viele Chancen und hätten den Sack zumachen müssen. Ich bin froh, dass sich das nicht gerächt hat“, so Meurer.

Tor: 1:0 Jan Simon (31.)

SG Zell/Bullay/Alf II – SV Strimmig 0:3 (0:1). Spitzenreiter Strimmig fuhr beim Schlusslicht einen Pflichtsieg ein, bei dem sich die Zeller Reserve laut Coach Daniel Konrath „gut verkaufte“. Er konnte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, allerdings gestand er ein, dass der Gegner eine Nummer zu groß war. „Am Ende steht eine verdiente Niederlage. Wir müssen in den nächsten Wochen die Punkte holen“, so Konrath.

Tore: 0:1 Tobias Dohm (18.), 0:2 Stefan Dandler (72.), 0:3 Dohm (83.).

SG Baldenau Bischofsdhron – FC Peterswald-Löffelscheid 4:1 (2:0). Peterswald zeigte in Hundheim eine ganz schwache Vorstellung. „Über das ganze Spiel betrachtet, haben wir zu Recht verloren“, bekannte Gäste-Spielertrainer Lukas Emmel. Er ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Nach dem Anschluss waren wir mal am Drücker, aber dann reicht ein einfacher langer Ball zum 3:1 und dann schwächen wir uns auch noch selbst. Dann verlierst du gegen eine Mannschaft, die kein Fußball spielt. Das war eine katastrophale Leistung und nicht B-klassen-tauglich“, schimpfte er.

Tore: 1:0 Thomas Greber (12., Foulelfmeter), 2:0 Lukas Grimm (31.), 2:1 Phillip Klug (47.), 3:1 und 4:1 Guillermo Guerrero (76., 90.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Sebastian Wilhelms (FCP, 81.).

SSV Ellenz-Poltersdorf – SV Gonzerath 3:0 (2:0). Die Erwartungen von SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß erfüllten sich. „Alles in allem haben wir bekommen, womit ich gerechnet habe“, meinte er und gab zu verstehen, dass jeder seiner Spieler für den Sieg gebraucht wurde. „Wir haben es ein bisschen verpennt, schon in der ersten Halbzeit den Deckel draufzumachen, aber wir haben zu Null gespielt, drei Tore geschossen und drei Punkte mitgenommen. Also ist es ein Start nach Maß“, meinte er.

Tore: 1:0 Maik Barden (13., Foulelfmeter), 2:0 Thorsten Schmidt (18.), 3:0 Falk Pütz (48.),

Besonderheit: Rote Karte für Shafiullah Hamidi (Gonzerath) wegen Tätlichkeit (19.).

SG Hunsrückhöhe – SV Longkamp 2:0 (1:0). Ohne etliche Stammspieler feierten die Gastgeber einen Sieg. Allein das stellte Hunsrückhöhes Trainer Sascha Kleinert zufrieden: „Wir haben gewonnen, das zählt und das nehmen wir mit.“ Auf dem Hartplatz in Hahn ließen aber beide Teams spielerische Glanzlichter mehr als vermissen. „Das war ein ganz schöner Krampf. Es war der zu erwartende zähe Start in die restliche Runde“, sagte Kleinert.

Tore: 1:0 Jason Göbel (33.), 2:0 Viktor Maier (82.).

Besonderheiten: Rote Karte für Sinan Gnad (38., Longkamp) wegen Beleidigung; Gelb-Rot für Nicolas Imholz (79., Longkamp).