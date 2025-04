Am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat der SSV Ellenz-Poltersdorf die Tabellenspitze ein weiteres Mal behauptet, allerdings gaben sich die Verfolger aus Strimmig und Mont Royal ebenfalls keine Blöße.

TuS Kirchberg III – FC Traben-Trarbach 2:6 (2:1). In der ersten Hälfte war sogar Kirchbergs Coach Jürgen Kiefer über die 2:0-Führung verwundert: „Wir waren klar besser und für das, was uns zur Verfügung stand, haben wir wirklich gut gespielt.“ Nach Wiederanpfiff sei die Grundordnung auf einmal weg gewesen, binnen zwei Minuten drehten die Gäste die Partie. „Dann war es leider auch schnell vorbei. Wir lassen den Kopf aber nicht hängen“, meinte Kiefer.

Tore: 1:0 Maurice Göhl (8.), 2:0 Emanuel Eich (23., Foulelfmeter), 2:1 Dominik Pohl (31.), 2:2 Vincenz Corell (51.), 2:3 und 2:4 Pohl (52., 65.), 2:5 Corell (77.), 2:6 Rene Cullmann (87.).

SV Blankenrath II – SG Dhrontal Haag II 5:0 (3:0). Der Coach der Blankenrather Reserve Alexander Meurer war nach dem deutlichen Heimsieg rundum zufrieden: „Das war ein von Anfang bis Ende ein solides und auch in der Höhe verdientes 5:0.“ Zwar fand er noch ein Haar in der Suppe, wollte aber keine Kritik aufkommen lassen. „Hier und da hätten wir Situationen noch etwas sauberer ausspielen können, aber bei dem Ergebnis will ich natürlich nicht meckern“, so Meurer.

Tore: 1:0 Paul Hammes (5.), 2:0 Luca Ahlert (20.) 3:0 Thomas Gorschowski (45.+1), 4:0 Jannick Jakobs (53.), 5:0 Gorschowski (80.).

SG Zell/Bullay/Alf II – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv 1:7 (1:5). Die Partie war für 45 Minuten unterbrochen, Mont Royals Louis Gaudenzi brach sich bei einem Pressschlag das Schien- und Wadenbein und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. „Hoffentlich wird er schnell wieder fit. Wir wünschen ihm vom Verein alles Gute“, sagte Zells Trainer Daniel Konrath und gestand nach der Klatsche: „Wir sind eigentlich gut reingekommen, waren am Ende aber in allen Bereichen unterlegen.“

Tore: 1:0 Lukas Mertes (2.), 1:1 Dominik Spier (18.), 1:2 Fabian Lenz (22.), 1:3, 1:4 und 1:5 Spier (25., 27., 30.), 1:6 Louis Gaudenzi (55.), 1:7 Lenz (75.).

SV Longkamp – FC Peterswald-Löffelscheid 1:3 (0:1). Peterswalds Spielertrainer Lukas Emmel ordnete das Resultat in der „Kategorie Arbeitssieg“ ein. Begeistert war er vom Geschehen zwar nur bedingt, zog aber dennoch den Hut vor seinem stark ersatzgeschwächten Team und Torwart Michel Münster. „Er hat dafür gesorgt, dass es am Ende nicht noch spannender wurde. Insgesamt war es kein geniales Fußballspiel, aber es ist ein verdienter Sieg“, bilanzierte Emmel.

Tore: 0:1 und 0:2 Lukas Emmel (27., 65.), 0:3 Sebastian Wilhelms (70.), 1:3 Dominik Buczolich (75.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Sebastian Wilhelms (Peterswald, 90.).

SV Strimmig – SV Gonzerath 3:1 (2:0). „Es war der erwartet spielstarke Gegner, der uns alles abverlangt hat“, gestand Strimmigs Coach David Angsten. Spielentscheidend war für ihn die Effizienz seiner Mannschaft vor dem gegnerischen Tor. Angsten lobte sein Team: „Vor der kämpferischen Leistung meiner Mannschaft ziehe ich den Hut. Vor allem haben wir uns nicht von einem hitzigen Gegner anstecken lassen.“

Tore: 1:0 Tobias Dohm (26.), 2:0 Lars Michels (45.), 2:1 Noah Herlach (55.), 3:1 Luis Huschet (68.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Anthony Pizzuti (Gonzerath, 60.).

SG Hunsrückhöhe – SSV Ellenz-Poltersdorf 0:1 (0:1). „So gewinnt ein Tabellenführer“, meinte Hunsrückhöhes Coach Sascha Kleinert mit ein wenig Bauchschmerzen, denn seiner Meinung nach hätte seine Mannschaft einen Punkt verdient gehabt: „Wir hatten unsere Möglichkeiten und da waren auch Hochkaräter dabei.“ Allerdings wusste er auch, dass sich sein Team an die eigene Nase fassen müsse: „Es wollte keiner reingehen, aber ein bisschen sind wir auch selbst schuld, denn die letzte Überzeugung vor dem Tor hat gefehlt.“ Für Hunsrückhöhe war es die erste Heimniederlage. Ellenz bleibt mit einem Punkt vor Strimmig Erster.

Tor: 0:1 Michael Zenz (2.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Rainer Lenz (SSV, 57.).