Dank eines Sieges im Spitzenspiel des 19. Spieltags und eines Patzers vom SV Strimmig hat der SSV Ellenz-Poltersdorf die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 erobert.

FC Peterswald-Löffelscheid – SV Blankenrath II 1:1 (0:1). Obwohl seine Elf lange einem Rückstand hinterherlief und erst in der Schlussphase zum Ausgleich kam, war der Punkt für Peterswalds Spielertrainer Lukas Emmel zu wenig. „Wir machen unsere Dinger nicht. Von der 50. bis zur 80. Minute waren wir fast nur in deren Hälfte“, meinte er. Allerdings hielt entweder Gästekeeper Erich Marchel oder der Ball sei auf der Linie geklärt worden. „Kämpferisch war es eine Topleistung, und eigentlich müssen wir gewinnen“, so Emmel.

Tore: 0:1 Thomas Gorschowski (16.), 1:1 Colin Münster (81.).

SV Longkamp – TuS Kirchberg III 2:0 (1:0). Das Ergebnis hielt sich in Grenzen, dennoch war Kirchbergs Trainer Jürgen Kiefer fast sprachlos. „Wie man nach einem Gegentor so zusammenbrechen kann, ist mir unbegreiflich“, ärgerte er sich. Longkamp hatte viele Möglichkeiten, verpasste es aber, die Partie zu entscheiden. „Normalerweise rächt sich das, aber wir haben das nicht ausgenutzt und können froh sein, nicht höher verloren zu haben“, meinte Kiefer.

Tore: 1:0 und 2:0 Kilian Müllers (42., 90.+1).

DJK Morscheid – SV Strimmig 2:1 (1:0). Nach der Pleite fand Strimmigs Coach David Angsten deutliche Worte: „Besonders die erste Halbzeit war eine geschlossene Nichtleistung. Dieser Betriebsausfall ist für mich unerklärlich.“ Er kann sich kaum vorstellen, dass sich seine Elf im Meisterrennen ein weiteres Mal einen derart schwachen Auftritt leistet: „Ich gehe fest davon aus, dass sich so ein Auftritt nicht wiederholt. Jetzt heißt es an den Fehlern arbeiten und hoffen, dass meine Stürmer wieder fit werden.“

Tore: 1:0 Julian Franz (40.), 2:0 Dennis Wirz (50.), 2:1 Jonas Thomas (61.).

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – SSV Ellenz-Poltersdorf 3:4 (1:2). Der SSV war nicht unbedingt das bessere Team, legte laut Spielertrainer Daniel Schneiß aber den größeren Willen an den Tag. „Wir wollten es einfach mehr. Unsere Stürmer sind am eigenen Sechzehner gegrätscht, dann haben wir uns in alle Zweikämpfe geworfen und jede unserer Großchancen genutzt“, jubelte er. Allerdings wusste auch er, dass vor allem in der Phase nach Wiederanpfiff Mont Royal dominierte. „Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben und es nicht geschafft, nachzulegen, obwohl wir viele Chancen hatten“, monierte SG-Coach Johannes Röhl. Er wollte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen: „Verdient ist der Sieg nicht, aber am Ende hilft es nichts. Alle Gegentore, die wir uns gefangen haben, waren leider hausgemacht.“

Tore: 0:1 Rene Fluss (5.), 1:1 Jonas Gesser (16.), 1:2 Michael Zenz (31.), 2:2 Gesser (50.), 3:2 Dominik Spier (53.), 3:3 und 3:4 Zenz (66., 90.+1).

FC Traben-Trarbach – SG Hunsrückhöhe 1:0 (1:0). „Da war mehr drin, als ich gedacht hätte“, befand Hunsrückhöhes Trainer Sascha Kleinert. Die erste Hälfte habe sein Team noch verschlafen, nach Wiederanpfiff aber alles in die Waagschale geworfen. „Wir können im Moment nicht so Fußball spielen, wie wir wollen, weil zu viele Leute fehlen. In der zweiten Halbzeit waren wir aber da. Leider hat die letzte Überzeugung und auch ein bisschen die Qualität gefehlt“, sagte Kleinert.

Tor: 1:0 Vincenzo Corell (37.).

Besonderheit: Rote Karten für Tim Eckstein (Traben-Trarbach) und Viktor Maier (SGH) wegen Rudelbildung (90.).

SV Gonzerath – SG Zell/Bullay/Alf II 5:0 (3:0). Keine Chance hatte das Schlusslicht Zell II in Gonzerath. „Wir waren sehr geschwächt, konnten über das gesamte Spiel keine richtige Gefahr nach vorne entwickeln und haben zu viele Chancen zugelassen“, analysierte Zells Coach Daniel Konrath. Für ihn gab es keine Zweifel am verdienten Sieger: „Das Ergebnis geht dadurch auch absolut in Ordnung.“

Tore: 1:0 Christopher Koltes (12.), 2:0 Simon Ehlen (28.), 3:0 Nico Roth (32., Foulelfmeter), 4:0 Koltes (63.), 5:0 Shafiullah Hamidi (68.).