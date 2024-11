Am 13. und letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 geht es für Spitzenreiter Strimmig bei der kniffligen Aufgabe in Ellenz-Poltersdorf um die Herbstmeisterschaft. Die Partie SG Mont Royal Enkirch gegen SV Longkamp wurde verlegt (24. November), der weitere Verfolger Hunsrückhöhe ist gegen Blankenrath II klarer Favorit.