Der Meisterschaftskampf in der B Staffel 14 geht in seine heiße Phase, zwei Spieltage vor Schluss hat Tabellenführer SSV Ellenz-Poltersdorf weiterhin die besten Karten. Im Tabellenkeller ist Schlusslicht SG Zell II so gut wie abgestiegen.

Bevor es in die beiden finalen Wochen geht, in denen sich die Top Drei der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 in direkten Duellen gegenüberstehen, gaben sich weder Spitzenreiter Ellenz-Poltersdorf (nun 58 Punkte) noch Strimmig (55) oder Mont Royal (53) am 24. Spieltag eine Blöße.

FC Peterswald-Löffelscheid – SV Gonzerath 2:5 (1:2). Im Spiel der beiden Mittelfeldteams um die goldene Ananas setzten sich die Gäste deutlich durch. „Sie waren schon gut, aber wir hatten auch unsere Chancen“, meinte Peterswalds Spielertrainer Lukas Emmel. Mit den beiden Treffern kurz nach der Pause war die Partie entschieden. „Es klingt nach einer klaren Partie, war es aber zumindest phasenweise nicht“, so Emmel.

Tore: 0:1 Christopher Koltes (14.), 0:2 Tim Nowrot (30.), 1:2 Sebastian Wilhelms (37.), 1:3 Anthony Pizzuti (47., Foulelfmeter), 1:4 Koltes (57.), 1:5 Elia Wilbert (72.), 2:5 Nick Kindermann (88.).

SV Strimmig – SG Dhrontal Haag II 3:1 (0:1). Strimmig löste die letzte Pflichtaufgabe der Saison und fiebert nun dem Saisonfinale mit den Spielen beim Dritten Mont Royal und gegen Tabellenführer Ellenz-Poltersdorf entgegen. „Es war das erwartete schwierige Spiel, bei dem meine Mannschaft gegen einen tief stehenden Gegner Probleme hatte“, sagte Coach David Angsten, der in der zweiten Halbzeit „das unterschiedliche Fitnesslevel“ als entscheidenden Unterschied ausmachte. Nun stehen für den Zweiten Strimmig am Sonntag in Enkirch beim Dritten Mont Royal und zum Abschluss am 25. Mai daheim gegen den Ersten Ellenz-Poltersdorf die entscheidenden Duelle um den Aufstieg an.

Tore: 0:1 Jannik Martini (13.), 1:1 Luis Huschet (52.), 2:1 Tobias Dohm (68., Foulelfmeter), 3:1 Jonas Thomas (86.).

TuS Kirchberg III – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv 1:5 (0:3). Die Kirchberger Dritte kassierte die erwartbare Niederlage, verkaufte sich laut Trainer Jürgen Kiefer aber sehr gut. „Das Ergebnis täuscht, es ist um drei Tore zu hoch ausgefallen“, monierte er. In der ersten Hälfte nutzte Mont Royal drei individuelle Fehler eiskalt aus, ansonsten sei die Partie ausgeglichen gewesen. „Sogar die Zuschauer haben gesagt, dass nicht zu erkennen war, dass der Dritte gegen den Vorletzten spielt“, so Kiefer. Seinem Team fehlen weiterhin drei Punkte aufs rettende Ufer und Rang zwölf. Der Abstieg ist aber wohl nicht mehr abzuwenden: Der Vorletzte Kirchberg III muss am Sonntag zum Spitzenreiter Ellenz, der Drittletzte Dhrontal Haag II empfängt zeitgleich den Viertletzten Longkamp und könnte dann schon bei einer Kirchberger Niederlage mit einem Remis den Klassenverbleib perfekt machen.

Tore: 0:1 Aaron Reis (18.), 0:2 Lasse Müller (29.), 0:3 Joshua Lux (45.), 1:3 Werner Wegendt (48.), 1:4 und 1:5 Reis (52., 69.).

SG Zell/Bullay/Alf II – SG Baldenau Bischofsdhron 0:1 (0:1). Wieder reichte es für die Zeller Reserve nicht zu einem Sieg. Der Abstieg des Teams von Trainer Daniel Konrath ist bei sechs Punkten Rückstand somit fast besiegelt. Er redete nicht lange um den heißen Brei: „So wie heute ist es dann auch verdient. Das war eine enttäuschende Leistung.“ Konrath zählte im gesamten Spiel genau eine Torchance, die Baldenau zum Sieg gereicht habe. „Das Spiel war schon ein Vorgeschmack für die C-Klasse“, meinte er.

Tor: 0:1 Kevin Schabbach (20.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Lukas Mertes (Zell II, 90.).

i "Masken-Tormann" Niklas Cornely konnte den einen Gegentreffer beim Gastspiel seines SSV Ellenz-Poltersdorf beim SV Blankenrath II verkraften, denn sein SSV gewann mit 6:1 und steht nach zwölf Jahren kurz vor der Rückkehr in die A-Klasse. Dennis Irmiter

SV Blankenrath II – SSV Ellenz-Poltersdorf 1:6 (0:2). „Sie waren brutal effektiv. Das war dann schon auch stark von ihnen“, meinte Blankenraths Coach Alexander Meurer, sah aber ansonsten ganz und gar nicht den bei dem Resultat zu vermutenden Klassenunterschied: „Sie machen aus dem Nichts den Doppelschlag, gehen mit 2:0 in die Pause und wissen gar nicht, warum.“ Die Analyse bestätigte SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß: „Blankenrath II hat viel investiert, von uns war es in den ersten 35 Minuten zu dünn. Mit dem 3:0 war das Spiel gekillt und hinten raus war es irgendwie okay.“ Noch ein Sieg am Sonntag gegen den Vorletzten Kirchberg III und dann kann Ellenz schon vor dem Saisonfinale beim Zweiten Strimmig für die A-Klasse planen. Dann wäre Platz zwei auf jeden Fall fix und der Aufstieg dank der guten Punkteausbeute (13 von 15 B-Klasse-Zweiten steigen nach der Quotientenregelung auf) gesichert.

Tore: 0:1 Michael Zenz (32.), 0:2 Torsten Schmidt (35.), 0:3 Zenz (71.), 0:4 Niels Müller (72.), 0:5 Zenz (75.), 0:6 Falk Pütz (76.), 1:6 Luca Ahlert (89.).

SG Hunsrückhöhe – DJK Morscheid 1:0 (0:0). Wie Hunsrückhöhes Coach Sascha Kleinert den Kick in Bärenbach fand, wollte er lieber gar nicht sagen. Nur so viel ließ er verlauten: „Bis zur 90. Minute hätte ich jedem Team zwei Minuspunkte gegeben.“ Dann packte Joker Kevin Arnold die linke Klebe aus, traf zum goldenen Tor und festigte seinem Team Rang fünf. „Dann nehmen wir halt die drei Punkte gerne mit“, lachte Kleinert abschließend.

Tor: 1:0 Kevin Arnold (90.+1).