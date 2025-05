Der SSV Ellenz-Poltersdorf ist Meister in der B Staffel 14 und kehrt nach zwölf Jahren in die A-Klasse zurück. Mont Royal eroberte durch das 3:1 gegen Strimmig Rang zwei und steht auch vor dem Aufstieg, Kirchberg III und Zell II sind abgestiegen.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat der SSV Ellenz-Poltersdorf schon am 25. und vorletzten Spieltag die Meisterschaft perfekt gemacht. Im Heimspiel gegen den Absteiger Kirchberg III ließ der Spitzenreiter beim 4:0 nichts anbrennen. Das Verfolgerduell gewann die SG Mont Royal mit 3:1 gegen Strimmig. Die Moselaner sind somit neuer Zweiter und hätten bei einem weiteren Sieg in Longkamp am letzten Spieltag die direkte Rückkehr über die Quotientenregelung (momentan erhalten 13 von 15 B-Klasse-Vizemeistern ein A-Klasse-Ticket, 59 Punkte muss man dafür erreichen) ins Kreisoberhaus sicher. Als Absteiger stehen der TuS Kirchberg III und die SG Zell II fest.

SG Baldenau Bischofsdhron – SV Blankenrath II 4:0 (2:0). Mit dem 0:4 kassierte die Blankenrather Reserve schon die dritte deutliche Schlappe in Serie: „Das Ergebnis klingt aber deutlicher, als es war“, urteilte Gäste-Coach Alexander Meurer. Schon nach zwei Minuten schoss Keeper Erich Marchel Baldenaus Angreifer Kevin Schabbach an, der Ball trudelte hinter die Linie. Kurz darauf nutzten die Gastgeber einen laut Meurer unberechtigten Elfmeter. „Unterm Strich war es aber von uns einfach zu wenig“, so Meurer, dessen Team am Ende wahrscheinlich Platz acht belegen wird.

Tore: 1:0 Kevin Schabbach (2.), 2:0 Lukas Zorn (6., Foulelfmeter), 3:0 Luca Süß (71.), 4:0 Schabbach (90.).

i Strahlende Meistergesichter beim SSV Ellenz-Poltersdorf - allerdings ohne Spielertrainer Daniel Schneiß, der im Urlaub weilte. Jens Weber

SSV Ellenz-Poltersdorf – TuS Kirchberg III 4:0 (2:0). „Ich habe zwar damit gerechnet, aber man konnte nicht sicher sein“, meinte SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß nach dem Meisterstück erleichtert. In Abwesenheit des urlaubenden Trainers hatte sein Team 30 Minuten lang mit der eigenen Nervosität zu kämpfen, machte mit einem Doppelschlag aber alles klar und kehrt nach zwölf Jahren wieder in die A-Klasse zurück. „Wir sind verdient Meister geworden, weil wir die größte mannschaftliche Geschlossenheit, die größte Leidenschaft und vor allem den größten Willen an den Tag gelegt haben“, lobte Schneiß und ergänzte: „Die Jungs durften oft lesen, was hätte besser laufen können. Das erspare ich mir heute.“ Er war sich sicher: „Wir haben den letzten Schritt gemacht. Die Kabine wird wohl tendenziell abgerissen.“ Bei den Gastgebern feierte zudem Torwart Niklas Dehren nach schwerer Erkrankung sein Comeback, außerdem ist mit der Niederlage der Abstieg der Kirchberger Dritten besiegelt.

Tore: 1:0 Torsten Schmidt (35.), 2:0 Michael Zenz (36.), 3:0 und 4:0 T. Schmidt (66., 74.).

i Trotz großer Fan-Unterstützung verlor der SV Strimmig (in Weiß) mit 1:3 in Enkirch bei der SG Mont Royal und kann den Aufstieg wohl abschreiben. Mont Royal ist nun Zweiter und wäre mit einem Sieg am letzten Spieltag in Longkamp über die Quotientenregelung auch Aufsteiger. Holger Teusch

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – SV Strimmig 3:1 (2:0). Die Fans des SV Strimmig reisten per Bus mit Fahnen und Trommeln an, doch alle lautstarke Unterstützung war am Ende vergebens. „Ein Riesenkompliment verdient heute die Fanabteilung vom SVS, so einen Support habe ich in der Kreisliga noch nie erlebt“, staunte Gäste-Coach David Angsten. Er konnte sich mit der Niederlage kaum anfreunden: „Meiner Meinung nach waren wir heute die bessere Mannschaft, die Niederlage ist sehr ärgerlich, da zwei Freistöße das Spiel entschieden haben.“ Mont Royals Jonas Gesser verwandelte in Halbzeit eins zwei Freistöße unnachahmlich direkt, einen in den rechten, den anderen in den linken Winkel. „Das war extrem anstrengend und von beiden Seiten ein richtig gutes Spiel“, jubelte Mont Royals Coach Johannes Röhl nach dem Sieg vor 300 Zuschauern in Enkirch. Er gestand, dass sein Team vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte leiden musste, sich nach dem Gegentreffer aber am Riemen riss: „Mehr als zehn Minuten kamen wir wirklich gar nicht hinten raus, aber ein, zwei Minuten nach dem 2:1 waren wir wieder voll da.“ Auch Röhl beobachtete, dass sich seine Mannschaft schwer tat, da sich der Gegner taktisch clever verhielt: „Sie haben unser Spiel stark unterbunden, wir konnten uns nicht wie sonst ins letzte Drittel kombinieren.“ Auch deshalb fand Gegenüber Angsten nur lobende Worte: „Ich bin mit meiner Mannschaft hochzufrieden, da sie bis zum Ende alles gegeben hat.“

Tore: 1:0 und 2:0 Jonas Gesser (19., 25.), 2:1 Tobias Dohm (57., Handelfmeter), 3:1 Aaron Reis (79.).

FC Traben-Trarbach – FC Peterswald-Löffelscheid 4:1 (3:0). An der Mosel war für Peterswald gegen Traben-Trarbach nichts zu holen. Für beide Teams ging es am vorletzten Spieltag um nichts mehr, die Gastgeber werden die Saison entweder auf Rang vier oder fünf abschließen. Die Elf von Spielertrainer Lukas Emmel bleibt nach der Pleite Neunter.

Tore: 1:0 Pascal Bautz (4.), 2:0 Dominik Pohl (35.), 3:0 Tim Eckstein (45.), 3:1 Alexander Boehnlein (56., Foulelfmeter), 4:1 Arne Schriever (89.).

SG Hunsrückhöhe – SG Zell/Bullay/Alf II 8:1 (4:1). Die Hausherren machten mit dem Schlusslicht aus Zell kurzen Prozess und fuhren auf heimischem Geläuf in Bärenbach den höchsten Sieg in ihrer B-Klasse-Geschichte ein. Mit einem Sechserpack (!) sorgte Hunsrückhöhes Angreifer Florian Göbel fast im Alleingang für den Kantersieg.

Tore: 1:0 und 2:0 Florian Göbel (4., 16.), 2:1 Hakan Gül (23.), 3:1 F. Göbel (27.), 4:1 Elias Stollwerk (45.), 5:1, 6:1 und 7:1 F. Göbel (52., 62., 71.), 8:1 Max Hein (76.).