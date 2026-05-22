Gelingt das Happy End? Elf von Björn Schmitz hat alles in eigener Hand Stefan Nink 22.05.2026, 10:50 Uhr

i Wenn Braubachs Dominik Sahm (rechts, im Zweikampf mit Lahnsteins Johannes Sauerbrei) mit seinem SV im Trend bleibt, stehen die Chancen der Marksburgstädter gut, B-Ligist zu bleiben. Andreas Hergenhahn

Schafft nach dem FSV RW Lahnstein auch der SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 den Klassenverbleib? Gelingt in der Metternicher Kaul ein Sieg gegen die Drittvertretung der Germania, dann kann im Altern Gahnert ausgelassen gefeiert werden.

Aus eigener Kraft kann sich der SV Braubach in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B in Sicherheit bringen. Mit einem Auge wird man aber auch auf das Geschehen auf dem Immendorfer Dörnchen schielen.TuS Immendorf – FSV RW Lahnstein (So., 13 Uhr, Hinrunde 1:1).







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