Schafft nach dem FSV RW Lahnstein auch der SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 den Klassenverbleib? Gelingt in der Metternicher Kaul ein Sieg gegen die Drittvertretung der Germania, dann kann im Altern Gahnert ausgelassen gefeiert werden.
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Aus eigener Kraft kann sich der SV Braubach in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B in Sicherheit bringen. Mit einem Auge wird man aber auch auf das Geschehen auf dem Immendorfer Dörnchen schielen.TuS Immendorf – FSV RW Lahnstein (So., 13 Uhr, Hinrunde 1:1).