Nach dem Auftaktsieg in der Kreisliga B5 hat es die SG Elbert/Horbach II nun zum zweiten Mal in Folge deutlich erwischt. Das einzige WW-Team in dieser Klasse unterlag den verlustpunktfreien Sportfreunden Bad Ems mit 0:5 (0:4). „Die Bad Emser haben das gut gemacht mit ihren schnellen Flügelspielern und verdient gewonnen – auch in der Höhe. Individuelle Fehler werden eben einfach schneller bestraft in dieser Klasse. Wir zahlen momentan noch etwas Lehrgeld gegen die Absteiger aus der A-Klasse, die wir nun alle drei zum Auftakt hatten, und dürfen uns als Mannschaft ruhig noch etwas mehr wehren und mutiger sein, wenn es mal nicht so läuft. Daran werden wir nun arbeiten und wollen dann auch schnell in der Klasse ankommen“, zeigte sich SG-Trainer Yannick Pitton sportlich. Tore: 1:0 Paul Frank (19.), 2:0 Karol Obrebski (23.), 3:0 Paul Frank (27.), 4:0 Savas Düzce (41.), 5:0 Robin Friedrich Reinhardt (82.).