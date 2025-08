Die Klubs der Kreisliga B 7, die sich in diesem Jahr etwas anders zusammensetzt als in der vergangenen Saison, freuen sich auf die neue Spielzeit – und die beginnt gleich mit einem Derby am Plaidter Pommerhof.

Gleich sieben Teams sind neu in der Fußball-Kreisliga Rhein/Ahr B 7, die in der Vorsaison noch als B 8 firmierte. Unter den 13 Mannschaften fehlt so etwas wie ein Topfavorit. Die A-Klassen-Absteiger DJK Kruft/Kretz, SG Eich und Grafschafter SG, die am ersten Spieltag noch nicht spielt, sind häufig unter den meist genannten Aufstiegskandidaten. Mit dem SC Sinzig, der SG Walporzheim/Bachem und Mendig II sind auch Teams dabei, die sich in der vergangenen Saison im oberen Drittel wiederfanden.

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Eich/Nickenich/Kell (So,, 11.30 Uhr)

Für ein Testspiel gegen Irlich (10:0) und ein Kurztrainingslager kehrten die Sinziger bereits auf ihren Rasenplatz am Grünen Weg zurück. In der Liga wird voraussichtlich nur ein Heimspiel im Stadion stattfinden können, an der Infrastruktur wird nämlich noch gearbeitet. Aber die Planungen beim SC sind ohnehin mittelfristig angelegt. „2027 würden wir gerne im sanierten Stadion in der A-Klasse spielen. Wir haben aber nach Platz fünf das obere Drittel wieder im Blick, haben läuferisch noch etwas mehr gemacht und die Neuen haben sich bereits richtig gut integriert. Es wird eine spannende Liga mit gleich drei Absteigern“, meint Sinzig-Trainer Mirco Walser, der noch ohne Innenverteidger Cemal Ochs (Handverletzung) auskommen muss.

Eichs Coach Jürgen Krayer gibt sich zurückhaltend: „Wir haben fast eine gänzlich neue Mannschaft zusammengestellt und sehen diese Saison als Übergangsjahr. Wir müssen uns noch finden, es wird sicherlich Abstimmungsprobleme geben. Von daher gibt es meinerseits keine Zielvorgabe. Sicherlich werden Mendig II, die GSG und auch unser erster Gegner Sinzig weit oben zu finden sein.“

FC Plaidt II – DJK Kruft/Kretz (So., 13 Uhr)

Ein Auftaktderby, das einiges an Brisanz birgt. DJK-Trainer Philipp Wolf und vier Akteure waren in der Vorsaison noch in Diensten der Plaidter. „Wir hatten eine wirklich gute Vorbereitung und sind gut gerüstet. Diese Partie aber dürfte schwer werden, weil wir nicht wirklich wissen, was uns dort erwartet, wen die Plaidter Reserve einsetzen kann und wird. Die Liga insgesamt sehe ich als sehr interessant an mit tollen Herausforderungen“, sagt Wolf. Auf Führungsspieler Philipp Heuser muss Kruft noch verzichten. Nach einer Roten Karte im letzten Saisonspiel gegen die DJK Plaidt muss Heuser sechs Spiele zuschauen.

„Wir haben einen kompletten Umbruch hinter uns. Das Trainerteam ist neu, auch große Teile der Mannschaft. Schon deshalb geht es für uns nur um den Klassenverbleib. Das Derby zum Start ist schon etwas Besonderes und das soll man auf dem Platz auch merken. Als Reserve ist man gegen eine Erste sicherlich sehr motiviert, natürlich auch aufgrund der personellen Vorgeschichten “, betont FC-Trainer Daniel Mayer.

SC Bad Bodendorf II – SG Walporzheim/Bachem (So., 14.30 Uhr)

Lars Huther, Trainer der Walporzheimer, hat viele Fragezeichen: „Die Hälfte der Liga kennt man nicht. Unsere Vorbereitung war durchwachsen. Nachdem sich zwei Transfers in letzter Sekunde zerschlagen haben, fehlt uns weiterhin die Breite im Kader. Von daher ist der Aufstieg kein erklärtes Ziel. Aber ein Sieg gegen die Bad Bodendorfer, als Neuling aus der C-Klasse, muss schon der Anspruch sein.“

Dennis Wohlgefahrt, seit sechs Jahren Trainer der SC-Reserve, zeigt sich demütig: „Für uns geht es nur um den Klassenverbleib. Aber wir haben richtig Bock auf diese Liga, die eine richtige Wundertüte ist. Unsere Vorbereitung war gut, teilweise mit vier Einheiten die Woche. “

SV Kripp – SG Niederzissen/Wehr (So., 14.30 Uhr)

Beide Teams kennen sich aus dem Vorjahr, beide Seiten warten zu dieser Spielzeit mit neuem Trainer auf. Beide Trainer sind aber keine Unbekannten. Michael Ueberbach trainerte zuletzt beim SV die Reserve, war zuvor auch Spieler. Bei der SG kehrte Patrick Melcher als Spielertrainer zurück.

„Bei uns ist die Stimmung schon euphorisch, wir sind guter Dinge. Wir wollen uns in Richtung Platz fünf oder sechs orientieren. Der Abstiegskampf der letzten Saison spiegelt unser Leistungsvermögen nicht wider“, erklärt Kripps Ueberbach, der sich mit Luca Kohlhaas (Bad Bodendorf) noch über einen späten Neuzugang freuen konnte.

„Ich bin zufrieden mit der Vorbereitung. Die Beteiligung war gut, auch die Ergebnisse. Ich erwarte eine starke Liga, vieles bewegt sich auf Augenhöhe. Wir wollen uns im gesicherten Mittelfeld wiederfinden“, sagt Melcher.

FC Rojava Neuwied – SG Landskrone Heimersheim II (So., 15 Uhr)

Die Neuwieder kommen aus der C-Klasse und sind das einzige Teams der rechten Rheinseite. „Zum ersten Mal wechseln wir die Seite und sind sehr gespannt. Wir haben uns gut vorbereitet und müssen uns nun beweisen. Mit viel Disziplin und harter Arbeit, da bin ich mir sicher, können wir auch in dieser Liga bestehen. Favoriten vermag ich keine zu nennen, zu unbekannt sind die Teams noch im Detail. Es braucht ein paar Spieltage, bis man einen Überblick hat“, konstatiert Rojava-Trainer Raif Allak.

„Wir haben nur das Ziel Klassenverbleib. Aus zwei Mannschaften haben wir eine neue geformt und wollen nun mit dieser Reserve eine Plattform schaffen für Jugendspieler aus dem Verein. Die Vorbereitung war wirklich top, jeder hängt sich voll rein. Wir freuen uns auf den Start, auch wenn wir urlaubsbedingt noch nicht im Vollbesitz der Kräfte sein werden“, sagt Heimersheims Trainer Jörg Rohleder.