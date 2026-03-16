Fußball-Kreisliga B6 Eine Runde zum Vergessen: 3 Spiele, 15 Gegentore Stefan Nink 16.03.2026, 10:28 Uhr

i Für Sultan Rasul und seine FSV Osterspai II gab's gegen auch die Arenberger Germania nichts zu holen. Andreas Hergenhahn

Ernüchterung beim FSV RW Lahnstein: Nach der 1:5-Heimschlappe im Kellerduell der Fußball-Kreisliga B6 gegen den Mitkonkurrenten TV Winningen wird nun auch für Norman Stenzels Elf die Luft in der Gefahrenzone immer dünner.

Deftige Niederlagen mussten die drei heimischen Vertreter am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga B6 quittieren.FC RW Koblenz III – SV Braubach 9:0 (6:0). Bei der gut besetzten Drittvertretung des Oberligisten kamen die Marksburgstädter nicht über die Statistenrolle und die Erkenntnis hinaus, dass die zum Klassenverbleib erforderlichen Punkte gegen Teams auf Augenhöhe geholt werden müssen.







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