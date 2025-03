Die Sportfreunde Miesenheim haben das Derby in der Fußball-Kreisliga B 4 gegen den TuS Hausen 2:1 gewonnen. An der Spitze hat sich derweil nichts verändert, das Führungsquartett gab sich keine Blöße.

Tore satt gab es am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B 4. Der höchste Sieg des Spieltages ging auf das Konto der SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl, die zu Hause Schlusslicht Ruitsch-Kerben mit 8:0 abfertigte.

SV Melsbach – SG Feldkirchen/Hüllenberg 2:3 (2:1)

Mit Moral und einer Energieleistung hat sich die SG Feldkirchen/Hüllenberg in Melsbach doch noch drei Punkte gesichert. Philipp Schellhaas nutzte in der ersten Hälfte zwei Konter, um die Hausherren in Führung zu schießen (26., 33.). Lauro Kunz gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer (38.), nach dem Seitenwechsel drehten Timo Meer (50.) und Tim Schönhals (55.) die Begegnung.

„Wir haben lange dagegengehalten, Feldkirchen war aber auch stark“, befand Melsbachs Trainer Karl-Heinz Loose. Gästecoach Stefan Linnig sagte: „Melsbach hat gut verteidigt, wir sind aber ruhig geblieben und haben Moral bewiesen.“

Sportfreunde Miesenheim – TuS Hausen 2:1 (1:0)

In einem hektischen Duell konnten die Hausherren das bessere Ende für sich verbuchen und den ersten Sieg des Jahres bejubeln. Die Führung der Sportfreunde durch Lukas Degen (33.) glich Dennis Chesler nach 57 Minuten noch aus. Der erneuten Führung durch Pascal Pfeiffer (68.) hatte Hausen aber nichts mehr entgegenzusetzen. „Den Start ins Jahr haben wir uns sicherlich anders vorgestellt“, haderte Gästetrainer Dominik Ihle. Miesenheims Trainer Jan Hawel meinte hingegen: „Der Sieg ist verdient, am Ende war es aber eine reine Willensleistung.“

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – SV Ruitsch/Kerben 8:0 (3:0)

Jubel über einen Kantersieg auf der einen und eine enttäuschende Vorstellung auf der anderen Seite. Die Partie zwischen den Kombinierten aus Hambuch, Kaifenheim und Brohl und Ligaschlusslicht Ruitsch-Kerben endete mit einem Debakel für die Gäste vom Maifeld. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, urteilte Hambuchs Trainer Stephan Schikora. Torfolge: 1:0 Calvin Ungers (8.), 2:0 Tim Hermann (11.), 3:0 Levin Wey (37.), 4:0 Lukas Bergmaier (47.), 5:0 Wey (53.), 6:0, 7:0 Marc Schikora (68., 75.), 8:0 Simon Spies (90.).

SSV Heimbach-Weis II – VfL Wied Niederbieber 0:3 (0:0)

Zufriedene Gesichter gab es nach dem Schlusspfiff in Heimbach-Weis in beiden Lagern. Die Gäste aus Niederbieber holten letztlich den erhofften Auswärtssieg, jedoch fielen die Tore durch Thamy Aurand (56.), Timon Wagner (71. Eigentor) und Niklas Kochhäuser (88.) erst im zweiten Durchgang. „Das war eine klare Steigerung zur Vorwoche und die erhoffte Reaktion der Mannschaft“, zeigte sich SSV-Coach Andre Welter dennoch zufrieden. VfL-Trainer Christian Rocher meinte: „Es war eine schwierige Geburt, aber auch dafür gibt es drei Punkte.“

CSV Neuwied – FV Engers II 3:6 (1:6)

Die Reserve des FV Engers untermauerte im Verfolgerduell beim CSV Neuwied seine starke Form und bleibt dem Führungsduo dicht auf den Fersen. Dabei zeigten sich die Gäste im ersten Durchgang enorm effektiv und entschieden durch sechs Treffer die Partie bereits zur Pause. „Wir haben es Engers bei den Gegentoren oftmals zu einfach gemacht“, haderte CSV-Coach Tobias Krebs. FVE-Trainer Torsten Gollnow meinte: „Gegen ein starkes und vor allem pfeilschnelles CSV-Team haben wir aber erneut eine starke Leistung abrufen können.“ Torfolge: 0:1 Timo Telocka (6.), 0:2 Henry Greiner (18.), 0:3 Telocka (25.), 1:3 Fabian Krahn (27.), 1:4, 1:5, 1:6 Gabriel Müller (39., 42., 45.), 2:6 Gabriel Rempel (59.), 3:6 Benjamin Dyck (86.).

VfL Oberbieber – FC Alemannia Plaidt II 6:3 (4:1)

Der VfL Oberbieber verteidigt durch einen souveränen Heimerfolg die Tabellenspitze und bleibt am heimischen Aubach weiter eine Macht. Gegen den Tabellenzwölften aus Plaidt legten die Hausherren mit vier Toren bereits in der ersten Hälfte den Grundstein für den Sieg. Torfolge: 1:0 Michael Neumann (2.), 1:1 Tunahan Tekin (3.), 2:1 Laurent Kenne Wa (16.), 3:1 Gerrit Härdter (31.), 4:1 Robin Halfmann (45.), 5:1 Marcel Alsdorf (53.), 5:2 Albin Simoni (73.), 5:3 Feras Shameh (84.), 6:3 Halfmann (90.).