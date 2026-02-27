Designierter Meister gegen Abstiegskandidat: Vor dem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B5 zwischen den Sportfreunden Bad Ems und dem TuS Singhofen, das am Sonntag um 14.30 Uhr angepfiffen wird, sind die Rollen überaus klar verteilt.
Lesezeit 1 Minute
Mit der Nachholbegegnung zwischen den Sportfreunden Bad Ems und dem TuS Singhofen wird, die am Sonntag ab 14.30 Uhr ansteht, wird die Tabelle der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B begradigt.Dabei treffen zwei Extreme aufeinander. Hier der ungeschlagene Primus, der bisher seinen Kontrahenten lediglich sieben Gegentreffer gestattete.