Die SG Vulkaneifel Üdersdorf hat in Laubach beim 3:2 gegen Gastgeber SG Vordereifel II den 19. Sieg im 19. Spiel in der B Staffel 12 eingefahren. Fast wäre die tolle Siegesserie aber gerissen.

Auch die Vordereifeler Reserve konnte dem souveränen Tabellenführer aus Üdersdorf am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 nicht wehtun. Im Eifel-Derby behielt die SG Eifelhöhe knapp gegen die SG Auderath die Oberhand.

SG Vordereifel II – SG Vulkaneifel Üdersdorf 2:3 (2:1). Die Vordereifeler Reserve lieferte dem unangefochtenen Spitzenreiter einen heißen Fight, stand nach dem entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit aber mit leeren Händen da. „Das war ein tolles Spiel mit einem unglücklichen Ausgang“, sagte Vordereifels Coach Wolfgang Bretz geknickt. Nach der starken Vorstellung hielt sich sein Ärger aber in Grenzen. „Wir haben gekämpft bis zum Umfallen, leider ohne belohnt zu werden. Großes Kompliment an die Mannschaft“, so Bretz nach der Last-Minute-Pleite.

Tore: 1:0 Dawid Koczyba (2.), 1:1 Felix Bros (24.), 2:1 Eigentor (35.), 2:2 Kevin Bender (55.), 2:3 Philipp Foegen (90.).

SG Eifelhöhe - SG Auderath/Alflen 1:0 (0:0). Ein abgefälschter Schuss von Matchwinner Matteo Arnoldi führte zum Siegtreffer der Gastgeber, nur zwei Minuten, nachdem ein Heber von Eifelhöhes A-Junior Niels Braun auf die Latte getropft war. Die Meinungen über das Geschehen gingen nach Schlusspfiff auseinander. „Man kann darüber streiten, ob das Spiel unentschieden ausgehen kann, aber ich glaube schon, dass wir das eine Tor besser waren“, sagte Eifelhöhes Coach Tobias Stephan.

Gegenüber Patrick Fischer sah es anders: „Wir hätten einen Punkt mitnehmen können, müssen und hätten den auch verdient gehabt. Schade.“ Einig waren sich die beiden Verantwortlichen aber in der Bewertung der Attraktivität des Spiels. „Es war kein Spiel mit vielen Höhepunkten“, gestand Fischer. Stephan meinte: „Das war keine Fußballfeinkost, aber wir brauchen uns für den Sieg auch nicht zu entschuldigen.“ Auderath hat weiter fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Tor: 1:0 Matteo Arnoldi (58.).