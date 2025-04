Im Kampf um Rang zwei hat die SG Eifelhöhe keinen Boden auf den Zweiten Boos/Weiler gut machen können, denn das direkte Duell in Gevenich endete 2:2. Eifelhöhe ist nun Fünfter, vier Punkte hinter Boos/Weiler.

Die drei COC-Teams der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 blieben am 22. Spieltag ohne Sieg, einzig die SG Eifelhöhe fuhr einen Zähler ein.

SG Eifelhöhe – SG Boos/Weiler 2:2 (2:2). Die Partie startete mit einer Schweigeminute für den unter der Woche überraschend verstorbenen Vorsitzenden der SG Eifelhöhe, Ralf Adams, nahm danach aber schnell Tempo auf. In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber laut Heimcoach Tobias Stephan dem Siegtreffer näher. „Wir haben mehr investiert, der ständig in der Luft liegende Führungstreffer blieb aber aus. Wir hätten drei Punkte verdient gehabt, sind aber weiterhin ungeschlagen und müssen zufrieden sein“, bilanzierte Stephan.

Tore: 1:0 Felix Daheim (6.), 1:1 Patrick Brathuhn-Möbius (7.), 1:2 Lukas Wagner (39.), 2:2 Alexander Waldorf (45.).

SG Vordereifel II – SG Darscheid/Mehren 0:6 (0:0). Für die Vordereifeler Reserve war auf eigenem Geläuf nichts zu holen. Torwart Robin Zenz verhinderte laut Trainer Wolfgang Bretz eine höhere Pleite. „Ihn gilt es, hervorzuheben. Er hatte einen Bombentag, sonst verlieren wir hier zweistellig“, wusste Bretz. Das Ergebnis hakte er schnell ab: „In der ersten Hälfte haben wir super gekämpft, in der zweiten Halbzeit war die Luft raus, weil wir kein Personal hatten.“

Tore: Die Darscheider Torschützen waren nicht in Erfahrung zu bringen.

SG Hocheifel Adenau – SG Auderath/Alflen 4:3 (2:2). Trotz der Niederlage war Auderaths Coach Patrick Fischer positiv gestimmt: „Heute ist es schade, aber die Einstellung der Jungs stimmt.“ Sein Team habe sich für die gute Mannschaftsleistung nicht belohnt, da sie in der Anfangsphase nur eine von vier Hochkarätern nutzte, in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte zu mutlos agiert habe und in Situationen zum möglichen 4:4 auch ein wenig glücklos gewesen sei.

Tore: 0:1 Henrik Schneider (20.), 1:1 Oliver Prämassing (33.), 2:1 Paul Bergsdorf (40.), 2:2 Jan Niklas Barbara (42.), 3:2 Bergsdorf (48.), 3:3 Dennis Steimers (50.), 4:3 Prämassing (54.).