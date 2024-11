Rückrundenauftakt in der B 12 Eifelhöhe gegen Struth ins neue Jahr verlegt Nico Balthasar 08.11.2024, 16:26 Uhr

i Für die SG Eifelhöhe und Tobias Berenz (links) fällt der Rückrundenauftakt aus. Gast und Schlusslicht Spvgg Struth bat um Verlegung, die Partie findet erst im neuen Jahr statt. Alfons Benz

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 steht der Rückrundenauftakt an.

Rückrundenauftakt in der Kreisliga B Staffel 12, die Partie Eifelhöhe gegen Struth wurde ins neue Jahr verlegt.TuS Ahbach II - SG Vordereifel II (Sa., 19 Uhr). Nach zuletzt zwei Niederlagen will Vordereifels Coach Wolfgang Bretz „unbedingt den Abwärtstrend stoppen“ und macht klar, was er von seiner Elf verlangt: „Es ist eine Seuchen-Hinrunde und damit ist alles gesagt.

