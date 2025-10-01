Kreisliga B Staffel 8 Eifelhöhe gegen Auderath auf 12. November verlegt Daniel Fischer 01.10.2025, 11:07 Uhr

i Björn Laux (rechts), Trainer des Null-Punkte-Schlusslichts SG Auderath/Alflen, hat derzeit etliche Verletzte zu beklagen. Dem Auderather Wunsch, das Derby in Faid von diesem Donnerstag auf den 12. November zu verlegen, kam Gastgeber SG Eifelhöhe nach. Alfons Benz

Das lange Wochenende in der B Staffel 8 beginnt am Mittwoch in Gering-Kollig. Zwei weitere Partien des neunten Spieltags finden am Donnerstag statt. Zwei Begegnungen gehen am Sonntag über die Bühne. Eifelhöhe gegen Auderath wurde verlegt.

Mit drei vorgezogenen Partien nimmt der neunte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 noch vor dem langen Wochenende Fahrt auf. Bereits am Mittwoch empfängt die SG Maifeld-Elztal II die SG Illerich/Landkern, während es am Donnerstag Spitzenreiter SV Ulmen mit der SG Weiler/Boos zu tun bekommt.







