In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat Ehrbachtal am 19. Spieltag im Meisterrennen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die SGE verlor ihr Heimspiel gegen Uhler/Kastellaun, während sich die beiden weiteren Aufstiegsanwärter aus Dickenschied und Weiler keine Blöße gaben.

SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II 1:2 (0:1). In der Nachspielzeit sorgte Argenthals Dominik Boos für die Entscheidung. Der unterlegene Unzenberger Trainer Ingo Hubert sah einen gravierenden Unterschied: „Wir konnten nicht mehr viel wechseln, sie konnten nachlegen.“ Ein Punkt wäre für sein Team aus seiner Sicht verdient gewesen. „In der ersten Hälfte hatte Argenthal die bessere Spielanlage, aber in der zweiten Halbzeit haben wir Leidenschaft auf den Platz gebracht und es war ausgeglichen“, sagte Hubert, der Schiedsrichter Michael Schipper für seine Leistung ein Lob aussprach.

Tore: 0:1 Silas Pauli (26.), 1:1 Florian Thon (57.), 1:2 Dominik Boos (90.+3.).

SG Buch/Bell/Mörsdorf – SG Viertäler Oberwesel II 2:4 (2:1). „Wir sind endgültig im Abstiegskampf angekommen“, meinte Buchs Coach Klaus Vogt trocken. Dabei hätte sein Team aus seiner Sicht zur Pause 5:1 führen müssen: „Das wäre okay und gerecht gewesen, aber da du die Tore nicht machst, stehst du mit leeren Händen da.“ Am Ende ging die Pleite für ihn dennoch in Ordnung. „Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe und ein Bild des Grauens. Ich hätte nicht geglaubt, dass sich das Spiel noch mal dreht, aber wir haben das Spielen eingestellt“, meckerte er.

Tore: 0:1 Martin Moller-Racke (6.), 1:1 Rene Kochems (20.), 2:1 Eigentor (35.), 2:2 Noah Schönel (58., Foulelfmeter), 2:3 und 2:4 Moller-Racke (90., 90.+3).

SG Dickenschied/Gemünden – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 5:0 (2:0). Dickenschied hatte erst Glück, ließ aber im Anschluss nichts mehr anbrennen. Die ersten beiden Möglichkeiten gehörten Laudert. Erst rettete Enrico Bares auf der Linie, danach trafen die Gäste auch noch das Lattenkreuz. „Sie können in Führung gehen, aber danach haben wir das Zepter übernommen und das Ergebnis routiniert in die Höhe geschraubt“, meinte Dickenschieds Coach Michael Minke. Auf Lauderter Seite gab vor der Partie Interimscoach und Vorsitzender Frank Jahn bekannt, dass ab der kommenden Saison Reyad David, aktuell noch als Spieler in Diensten von Karbach II, als Trainer übernehmen wird (Bericht folgt).

Tore: 1:0 Marcel Brück (23.), 2:0 Aaron Gross (34.), 3:0 Niclas Pleitz (49.), 4:0 Eigentor (63.), 5:0 M. Brück (73.).

Besonderheit: Rote Karte für Enrico Bares (Dickenschied, 89.) wegen groben Foulspiels.

SG Ehrbachtal Ney – SG Uhler/Kastellaun 1:3 (1:1). Nach dem Sieg für Uhler gingen die Beurteilungen der Geschehnisse auseinander. „Das war ein rundum schlechtes Fußballspiel, von allen 23 auf dem Feld“, sagte Ehrbachtals Trainer Patric Muders. Er kritisierte seine Spieler: „Wir sind nicht ins Laufen gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war keine Bewegung mit oder ohne Ball und so war das für unseren Anspruch definitiv zu wenig.“ Da seine Elf schlecht gewesen sei, sprach er auch von einer verdienten Niederlage. Dem stimmte Uhlers Trainer Frank Hartmann zu, der restlichen Bewertung seines Gegenübers allerdings nicht. „Wir haben nicht zugelassen, dass Ehrbachtal zu seinem Spiel finden konnte“, sagte er. Ihm war es ein Bedürfnis, sein Team überschwänglich zu loben: „Wir haben jeden langen Ehrbachtaler Ball unterbunden, es war von Spieler 1 bis 13 eine überragende Leistung.“

Tore: 0:1 Daniel Gewehr (7.), 1:1 Simon Karbach (28.), 1:2 Rico Remsperger (81.), 1:3 Kevin Schulz (90.).

SG Soonwald/Simmern – TuS Rheinböllen II 1:2 (1:1). Nach zuletzt sechs Punkten aus drei Partien ging Soonwald selbstbewusst in die Partie, musste im Abstiegskampf aber einen Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Coach Max Rothenbach steht nach der Niederlage bei gleichzeitigem Sieg der Konkurrenz aus Oberwesel wieder unter dem Strich. „Wir kamen nicht in unser Spiel und waren nicht hungrig, den Ball zu haben. Dazu haben wir uns in den engen Situationen zu doof angestellt“, monierte Rothenbach.

Tore: 0:1 Philipp Scherer (19.), 1:1 Daniel Gebel (37.), 1:2 Christopher Rott (57.).

SG Werlau/Urbar – SG Biebertal/Unterkülztal 2:3 (2:2). Durch einen zu kurz geratenen Rückpass verlor Werlau die Partie und einen wertvollen Zähler im Abstiegskampf. „Ich will nicht sagen, dass ein Sieg verdient gewesen wäre, aber das Ding zu verlieren, ist schon sehr bitter“, sagte Werlaus Spielertrainer Daniel Müller. Er avancierte in der Schlussphase mit einem verschossenen Elfmeter und einer weiteren vergebenen Großchance zur tragischen Figur. „Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben. Meiner Meinung nach war Biebertal nicht besser“, so Müller geknickt.

Tore: 1:0 Tim Junker (10.), 1:1 Edgar Flegel (26.), 1:2 Nikolas Wagner (40.), 2:2 Lukas D’Avis (41.), 2:3 Fabian Linck (80.).

Besonderheit: Daniel Müller (Werlau) verschießt Foulelfmeter (87.).

SC Weiler – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II 8:1 (3:0). Weiler machte mit dem Schlusslicht kurzen Prozess und schoss sich für das Pokal-Viertelfinale gegen A-Klassen-Spitzenreiter Oberwesel am Mittwoch warm. SC-Spielertrainer Christopher König konnte das Schützenfest einordnen: „Respekt an Niederburg, dass sie angetreten sind. Sie hatten nur elf Leute und haben es dafür gut gemacht, auch wenn es sich 8:1 blöd anhört.“ Unabhängig davon fand er aber auch Gefallen an seinem Team. „Wir haben unser Spiel durchgezogen und hatten viele gute Aktionen. Das hat Spaß gemacht und Lust auf Mittwoch“, so König.

Tore: 1:0 Christian Luitz (12.), 2:0 Hermann Kine (38.), 3:0 Christopher König (44.), 4:0 Mario Lehnard (47.), 5:0 Christian Luitz (59.), 5:1 Sascha Pabst (61., Foulelfmeter), 6:1 Joshua Gras (67.), 7:1 Benedikt Peiter (69.), 8:1 Caleb Alt (77.).