Die SG Ehrbachtal Ney hat durch das 4:0 gegen den SSV Buchholz im Nachholspiel des zweiten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 genau wie Oppenhausen/Nörtershausen und Urbar/Werlau einen optimalen Start hingelegt. Schon am Freitag geht es mit dem dritten Spieltag in der B Staffel 9 weiter, unter anderem steht dann der Knaller zwischen den A-Klasse-Absteigern Niederburg und Oppenhausen an. Spielfrei hat Mosel Löf II.

Das Nachholspiel von Mittwoch

SG Ehrbachtal Ney - SSV Buchholz 4:0 (2:0). Ehrbachtal setzte sich im Derby souverän mit 4:0 gegen Aufsteiger Buchholz durch. „Das Ergebnis war okay, wir wollten gewinnen und haben gewonnen“, bilanzierte SGE-Trainer Andy Herdt zufrieden. Nach einer kurzen Schwächephase nach der Halbzeit machte sein Team mit dem dritten Treffer alles klar. „Wir haben es geschafft, unser Spiel durchzudrücken“, so der Coach. Einziger Wermutstropfen war die Rote Karte für den Youngster Jarno Seis kurz vor dem Ende.

Tore: 1:0 Pierre Bleck (2.), 2:0 Nick Mensch (22.), 3:0 Daniel Reisenhofer (63.), 4:0 Jarno Seis (79.)

Besonderheit: Rot für Jarno Seis (Ehrbachtal) wegen groben Foulspiels (87.).

Die Spiele am Wochenende

SG Viertäler Oberwesel II - SG Urbar/Werlau (Fr., 19.30 Uhr, in Oberwesel). Ein Duell der Gegensätze erwartet die Zuschauer in Oberwesel. Die heimische SG Viertäler hat noch keine Punkte auf dem Konto, aber schon 13 Gegentore kassiert. Der Tabellenzweite aus Urbar hat zwei überzeugende Siege gefeiert und schon 14 Treffer erzielt. Die Favoritenrolle ist für Oberwesels Trainer Fabian Dämgen klar verteilt: „Das ist eine Riesenherausforderung für uns. Urbar ist mit Oppenhausen die beste Mannschaft in der Klasse.“ Dämgen fordert von seiner Elf eine deutliche Steigerung und eine aggressivere Spielweise. „Unsere Marschroute muss sein, giftig und aggressiv zu spielen wie im Pokal. Da haben wir sie vor Probleme gestellt. Wenn Urbar ins Rollen kommt, sind die einfach total gut." Das Duell im Pokal ging mit 3:2 an Urbar.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid - SG Oppenhausen/Nörtershausen-Udenhausen (Fr., 19.30 Uhr, in Niederburg). Gleich zweimal gewann Oppenhausen zum Auftakt mit 8:2. „Also wir wollen nicht 2:8 verlieren", schmunzelt Niederburgs Coach Patric Muders vor dem Duell der Absteiger. Er sieht die Favoritenrolle klar bei den Gästen, zumal die Personallage der Hausherren ohne Dennis Muders (beruflich verhindert) und Armin Safic (Urlaub) nicht „die beste" sei. Für Muders wird die Partie besonders interessant, denn der Coach sieht sein Team vor einer Charakterfrage: „Da kommt viel Qualität auf uns zu und wenn man da nicht gewillt ist, sich zu wehren, kann es für Oppenhausen schnell ein sehr einfaches Spiel werden.“

SV Untermosel Kobern-Gondorf II - SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (So., 12 Uhr). Eine schwierige Aufgabe erwartet die Gäste laut Lauderts Spielertrainer Reyad David. Er tut sich mit der Einschätzung des Gegners schwer: „Wir kennen ihn nicht. Es kommt wohl auch darauf an, was bei ihnen von oben kommt, sie sind immer unterschiedlich personell ausgestattet.“ Dennoch ist er zuversichtlich, dass sein voll besetztes Team punkten wird: „Wir versuchen, auf uns zu gucken. Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir einen Punkt holen, am besten nicht nur einen.“

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II - SG Ehrbachtal Ney (So., 12.30 Uhr, in Mörschbach). Nach dem souveränen 4:0-Sieg gegen Buchholz will Ehrbachtal in Mörschbach nachlegen. Trainer Andy Herdt erwartet einen starken Gegner: „Sie haben auch gewonnen und ein paar gute Kicker dabei. Man weiß nicht, was von der ersten Mannschaft runterkommt.“ Er richtet den Fokus aber ohnehin auf die eigene Leistung: „Wir wollen weiter unseren Weg gehen, auch Ergebnisse positiv gestalten und nicht so viel Augenmerk auf die anderen legen, sondern unsere eigenen Hausaufgaben machen.“

SSV Buchholz - SV Waldesch (So., 14 Uhr). Nach der klaren Niederlage bei Ehrbachtal steht der SSV Buchholz vor der nächsten schweren Aufgabe, die durch Personalnot zusätzlich erschwert wird. „Aktuell befinden wir uns in einer schwierigen Phase, in der uns 17 Spieler fehlen – darunter gleich fünf Langzeitverletzte“, berichtet Trainer Michael Pandorf. Trotz der großen Herausforderung gibt er sich kämpferisch: „Unsere mannschaftliche Geschlossenheit macht uns stark. Wir werden alle Kräfte bündeln, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.“

FC Bassenheim - FC Emmelshausen-Karbach III (So., 14.30 Uhr). Die dritte Mannschaft des FC Emmelshausen-Karbach sehnt sich nach der Auftaktniederlage gegen Urbar/Werlau und anschließendem spielfreien Wochenende nach dem ersten Erfolgserlebnis. „Wir wollen die ersten Punkte mitnehmen, nicht nur einen, sondern drei“, sagt Trainer Fabio Schmitt entschlossen. Er und sein Team haben die freie Zeit für intensive Einheiten genutzt. Trotz des Respekts vor dem Gegner („Bassenheim ist daheim keine schlechte Mannschaft und nicht umsonst mit 100 Toren aufgestiegen“) geht seine Mannschaft „extrem motiviert“ in die Partie.