Vor einer Woche hätte die SG Buch den SC Weiler beim 3:4 fast einen Punkt abgeknöpft. Nun kamen die Bucher zu einer Überraschung, denn beim Tabellenführer Ehrbachtal hieß es am Ende nach einem späten Tor der Bucher 3:3.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 patzte Tabellenführer Ehrbachtal auf eigenem Platz gegen Buch, sodass Verfolger Weiler am 17. Spieltag dank eines Arbeitssieges gegen Kellerkind Oberwesel II aufschließen konnte. Außerdem nutzte Uhler die Gunst der Stunde und kletterte auf Rang drei, da die Partie von Aufstiegskandidat SG Dickenschied/Gemünden gegen SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II verschoben wurde. Ein Nachholtermin steht mittlerweile fest. Die Begegnung wird am 23. April angepfiffen.

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 3:3 (2:2). Biebertals Spielertrainer Sandro Hoffmann musste aufpassen, was er sagen wollte, denn sein Team sah neunmal Gelb und zweimal Gelb-Rot. Laudert kassierte dagegen nicht eine einzige Verwarnung, obwohl die Gastgeber dreimal verletzungsbedingt wechseln mussten. Ursächlich für die Punkteteilung war für Hoffmann aber vielmehr das eigene Unvermögen seines Teams. „Wir waren 90 Minuten die bessere Mannschaft, machen uns die Dinger aber selbst rein und bestrafen uns mit den Platzverweisen auch noch mal selbst. Wir waren einfach dumm und haben Geschenke verteilt“, schimpfte er.

Tore: 0:1 Mathias Nil (15.), 1:1 Cansin Yildirim (16.), 1:2 Nils Gödert (23.), 2:2 Fabian Linck (36.), 3:2 Bastian Sydow (74.), 3:3 Janis Weber (82.).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karten für Lukas Kemmer (83.) und Bastian Sydow (90., beide Biebertal).

SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied – TuS Rheinböllen II 0:1 (0:0). Unzenbergs Trainer Ingo Hubert ließ kein gutes Haar an der Vorstellung der beiden Mannschaften. „Insgesamt war das Fußball zum Abgewöhnen“, sagte er zum Spielgeschehen. Zwar habe sein Team einige Großchancen gehabt, doch die ließ sie seiner Meinung nach „leichtfertig liegen und Rheinböllen II hat seine einzige eben genutzt“. Somit musste Hubert das Ergebnis akzeptieren und fasste seinen wenig gelungenen Nachmittag wie folgt zusammen: „So einfach ist das. Es war schwere Kost und ein wenig ansehnlicher Kick.“

Tor: 0:1 Marian Zipp (86.).

SG Ehrbachtal Ney – SG Buch/Bell/Mörsdorf 3:3 (1:1). Der späte Ausgleich nagte an Ehrbachtals Coach Patric Muders. „Es ist nicht so schön, wenn man nach zwei erzielten Treffern noch den Ausgleich kassiert. Das ist nicht zufriedenstellend“, gab er zu. Vor allem die Anzahl der Gegentore werfe kein gutes Licht auf seine Defensive. „Buch hat ja nur viermal aufs Tor geschossen, drei davon waren drin. Man darf einfach keine drei Tore kassieren“, meckerte er und gab nach der bitteren Pille als Schlusswort unumwunden zu: „Das tut schon weh, denn wir haben zwei Punkte leichtfertig weggegeben.“

Tore: 0:1 Timo Theisen (24.), 1:1 Ben Bunzel (43.), 1:2 Rene Kochems (56.), 2:2 und 3:2 Simon Karbach (82., 85./beides Foulelfmeter), 3:3 Moritz Peuter (90.+4).

SG Soonwald/Simmern – SG Uhler/Kastellaun 1:5 (0:3). Uhler springt dank des zweiten deutlichen Dreiers nach der Winterpause auf Rang drei. Soonwalds Übungsleiter Max Rothenbach sah aus seiner Sicht aber „wenig Berauschendes“. Für seine Elf sei der Gegner „einfach eine Nummer zu groß“ gewesen. Somit musste er die Überlegenheit der Gäste neidlos anerkennen. „Sie haben es, wie zu erwarten war, sehr souverän gespielt. Dazu kam, dass wir dem Gegner die Tore im ersten Durchgang geschenkt haben“, so Rothenbach.

Tore: 0:1 und 0:2 Daniel Gewehr (10., 15.), 0:3 Tom Gödert (33.), 0:4 Leon Vollmer (60.), 1:4 Kai Diehl (64.), 1:5 Jakob Molitor (71.).

SG Werlau/Urbar – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II 3:2 (2:0). Die Gastgeber verschafften sich Luft im Abstiegskampf. „Ganz wichtige drei Punkte. Und die waren auch hochverdient“, stellte Werlaus Spielertrainer Daniel Müller klar. Er sah in der ersten Hälfte eine starke kämpferische und effiziente Vorstellung seiner Elf, doch nach Wiederanpfiff machte sich Werlau aus seiner Sicht das Leben selbst schwer. „Wir hatten sehr viele Kontermöglichkeiten, die wir sehr unsauber ausgespielt haben“, monierte Müller.

Tore: 1:0 und 2:0 Nico Hubrath (14., 27.), 3:0 Lukas Heisch (46.), 3:1 Daniel Hilgert-Walber (73.), 3:2 Elias Badamsin (90.+3).

SC Weiler – SG Viertäler Oberwesel II 2:0 (1:0). „Klassischer Arbeitssieg“, bilanzierte Weilers Spielertrainer Christopher König. Er konnte gut mit dem Ergebnis leben, da seine Mannschaft laut seiner Beobachtung das Spiel über die gesamte Spielzeit hinweg kontrollierte und wenig bis nichts zuließ. „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr machen können, sind aber mit dem 2:0 zufrieden“, sagte er. Dank des Patzers von Ehrbachtal macht Weiler somit Boden im Meisterrennen gut und steht nun punktgleich mit der SGE an der Spitze.

Tore: 1:0 Christopher König (42.), 2:0 Mario Lehnard (62.).