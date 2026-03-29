In der B Staffel 9 geht es oben wie unten eng zu. Vor Ostern gibt es noch zwei Nachholspiele: Am Mittwoch das Topspiel Ehrbachtal (4.) gegen Niederburg (3.) und am Gründonnerstag das Duell des Vorletzten Bassenheim gegen den Ersten Urbar/Werlau,
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In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 spitzt sich die Lage nach dem 19. Spieltag weiter zu. In der Spitzengruppe hielten sich die Top-Teams schadlos, während die SG Viertäler Oberwesel II spielfrei hatte, aber über dem Strich blieb im engen Abstiegskampf.