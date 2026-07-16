Alle Transfers der B Staffel 8 Ehrbachtal angelt sich Musa, Ellenz holt Rottstock Nico Balthasar 16.07.2026, 13:25 Uhr

i Vom Bezirksliga-Absteiger SG Viertäler Oberwesel (jetzt SG Rheinblick) zieht es Valentino Musa (links) zur SG Ehrbachtal Ney in die B Staffel 8, er wird dort bei seinem ehemaligen Rheinböllener Teamkollegen und SGE-Coach Andy Herdt spielender Co-Trainer. Und spielt dort mit seinem Bruder Gabrijel Musa zusammen. Jörg Niebergall

Die Kreisliga B Staffel 8 ist eine, die sich aus vielen verschiedenen Regionen zusammensetzt. Hier gibt es den Überblick, was sich im Sommer personell bei den 14 Teams getan hat.

In der neu zusammengestellten Fußball-Kreisliga B Staffel 8, in der Hunsrück/Mosel-Kreis wie in der B Staffel 9 tummeln sich 14 Vereine sowohl aus dem Raum Mayen als auch von der Mosel und aus dem Hunsrück, nicht jeder freute sich über diese Einteilung wie die Ehrbachtaler, die gerne in der B9 weitergespielt hätten.







Artikel teilen

Artikel teilen