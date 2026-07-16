Die Kreisliga B Staffel 8 ist eine, die sich aus vielen verschiedenen Regionen zusammensetzt. Hier gibt es den Überblick, was sich im Sommer personell bei den 14 Teams getan hat.
Lesezeit 5 Minuten
In der neu zusammengestellten Fußball-Kreisliga B Staffel 8, in der Hunsrück/Mosel-Kreis wie in der B Staffel 9 tummeln sich 14 Vereine sowohl aus dem Raum Mayen als auch von der Mosel und aus dem Hunsrück, nicht jeder freute sich über diese Einteilung wie die Ehrbachtaler, die gerne in der B9 weitergespielt hätten.