In der Fußball-Kreisliga B4 bleiben drei Mannschaften auch nach dem zweiten Spieltag mit der vollen Punktzahl zurück. Auf der anderen Seite der Tabelle sind dagegen noch vier Teams sieglos.

SG Siershahn – SG Augst Eitelborn II 1:4 (0:3). Vor heimischem Publikum musste Siershahn die nächste Niederlage einstecken. „Wir haben leider in der ersten Halbzeit zwei zu einfache Tore kassiert. Den 0:3-Rückstand aufzuholen war zu viel, auch wenn mit etwas mehr Spielglück ein Punkt möglich gewesen wäre“, fand Heimtrainer Tim Schenkelberg. Tore: 0:1 Rico Dillschnitter (1.), 0:2 Nik Petmecky (14.), 0:3 Felix Teschner (45.), 1:3 Hamid Nuri (57.), 1:4 Philipp Knapp (90.).SG Nauort/Ransbach – SG Grenzbachtal Roßbach 0:3 (0:2). „Uns fehlten nach vorne Tempo und Zielstrebigkeit. Das hatte der Gegner uns voraus und gewann deshalb verdient. Unser bester Mann war Torwart Martin Beck, der einige Male stark parierte“, gab sich Nauorts Trainer Andreas Hundhammer als fairer Verlierer. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Philipp Radermacher (2., 26., 58.).FSV Ebernhahn – SG Puderbach 2:5 (1:3). Trotz früher Führung musste sich Ebernhahn am Ende klar geschlagen geben. Dennoch war FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch nach dem Spiel nicht völlig unzufrieden: „Wir hatten heute das letzte Aufgebot auf dem Feld, da viele Spieler abwesend waren. Dafür haben wir eigentlich ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Tore: 1:0 Mustafa Bayrakdar (1.), 1:1 Filip Fries (21., Foulelfmeter), 1:2 Fabio Licht (39.), 1:3, 1:4 Tim Sojka (45., 67.), 2:4 Martin Wiegand (71., Handelfmeter), 2:5 Fabio Licht (79.).FV Engers II – SF Höhr-Grenzhausen 0:1 (0:0). In der Kreisliga B4 konnte die zweite Mannschaft der SF Höhr-Grenzhausen einen knappen Auswärtssieg beim FV Engers 07 II einfahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang den Gästen in der Schlussphase der entscheidende Treffer. Somit starten die Sportfreunde mit sechs Punkten aus zwei Spielen optimal in die neue Saison. Tor: 0:1 Joshua Hoffmann (79.).FC Kosova Montabaur II – SV Weitersburg II 4:3 (1:0). „ Nachdem unser Kader wieder vollständig war, konnten wir von Beginn an zeigen, warum wir als Aufsteiger ein ernst zu nehmender Gegner in der B-Klasse sind – auch mit nur halber Sommervorbereitung. In der zweiten Halbzeit machten sich zwar fehlende Einheiten und die Hitze bemerkbar, doch wir ließen uns davon nicht stoppen und holten die ersten drei Punkte. Jetzt gilt der volle Fokus dem Pokalspiel, wo wir die nächste Runde erreichen wollen“, evaluierte FC-Coach Valentin Konaj. Tore: 1:0 Titus Müller (20.), 2:0 Titus Müller (52.), 2:1 Christoph Heymann (68.), 3:1 Denis Muharemi (73.), 4:1 Larbin Tahiraj (80.), 4:2 Colin Püschel (82.), 4:3 Sven Korth (90.).SV Niederwerth II – TV Mülhofen 1:4 (1:1). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehten die Gäste nach der Pause auf und siegten schlussendlich klar. Durch den erneut torreichen Sieg bleibt Mülhofen weiterhin der Tabellenführer der noch jungen Saison. Tore: 1:0 Marcel Glomb (10.), 1:1 Tugay Arslan (12.), 1:2 Mehmet Demir (79.), 1:3 Muhammed-Emin Ilbey (85.), 1:4 Emir Okumus (90.).SG Haiderbach – SG Maischeid 6:2 (1:2). „Nach der desolaten Niederlage von letzter Woche waren wir auf Wiedergutmachung aus. Obwohl wir im ersten Durchgang die überlegene Mannschaft waren, fingen wir zwei unnötige Gegentore und gingen mit einem Rückstand in die Kabine. Wir ließen und davon jedoch nicht beirren und traten weiterhin dominant auf. Daher ist der Sieg, auch in der Höhe, absolut verdient“, erklärte Haiderbachs Trainer Mike Weber. Tore: 0:1 Axel Ehl (12.), 1:1 Linus Pesau (44.), 1:2 Raphael Benedikt Bracker (45.), 2:2 Jan Luca Arzbach (52.), 3:2 Linus Pesau (67.), 4:2 Lennard Strauß (77., Eigentor), 5:2 Linus Pesau (79.), 6:2 Finn Börder (90.).