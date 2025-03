Der FC Lion’s Ransbach lag in Ebernhahn schon mit 5:1 vorn, musste dann aber noch um den Erfolg in der Kreisliga B7 zittern.

Während Spitzenreiter SG Horressen-Elgendorf zum Zuschauen verdammt war, nutzte Verfolger FC Lion’s die Gelegenheit, den Rückstand auf Platz eins zu verringern. Allerdings war das harte Arbeit.

FSV Ebernhahn – FC Lion‘s Ransbach 4:6 (1:3). In einem furiosen Spiel setzte sich der Gast aus Ransbach am Ende knapp durch. Trotzdem zeigte sich FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch nicht völlig unzufrieden: „Trotz der Niederlage muss ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben nie aufgesteckt, einen hohen Rückstand fast aufgeholt und den Favoriten am Rande eines Punktverlustes gehabt.“ Tore: 0:1 Akin Simsek (19.), 1:1 Yacine Oukpedjo (23.), 1:2 Luca Fox (31.), 1:3 Nick Murawski (41.), 1:4 Steffen Teske (50.), 1:5 Nick Murawski (55.), 2:5 Yacine Oukpedjo (65.), 3:5, 4:5 Daniel Manz (75., 78.), 4:6 Nick Murawski (90.+6).

SV Niederwerth II – SG Augst Eitelborn II 1:2 (1:0). „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel, letzten Endes hatten wir aber mehr Spielanteile und auch mehr Torchancen. Durch eine sehr starke zweite Halbzeit hätte der Sieg sogar etwas höher ausfallen können“, resümierte SG-Trainer Dirk Hücking. Tore: 1:0 Colin Wiemer (10.), 1:1 Dominik Lüpke (52.), 1:2 Andreas Kehr (75.).

SG Nauort/Ransbach – TV Mühlhofen 3:1 (0:0). Mit einem Tor und zwei Vorlagen machte Dane Stollenwerk den Unterschied und sicherte seiner Mannschaft drei Punkte gegen den Tabellendritten. „Wir traten sehr dominant auf und hätten zur Pause eigentlich schon führen müssen. Der erste Sieg in diesem Jahr für uns geht daher komplett in Ordnung“, freute sich SG-Trainer Andreas Hundhammer. Tore: 1:0 Björn Ploschke (72.), 2:0 Dane Stollenwerk (80.), 2:1 Mark Bergmann (89.)., 3:1 Utku Mehmet Toprakoglu (90.).

SF Höhr-Grenzhausen II – TuS Hilgert 7:1 (4:1). Mit einer starken Offensivleistung und zwei Hattricks von Florian Krink und Kian Tremmel sicherte sich die Zweitvertretung der SF Höhr-Grenzhausen einen klaren Heimsieg gegen den TuS Hilgert. Bereits zur Pause führten die Gastgeber mit 4:1 und ließen auch in der zweiten Halbzeit nicht nach. Somit hielten die Höhrer den TuS in den unteren Rängen auf Abstand. Tore: 1:0 Florian Krink (11.), 1:1 Hendrik Steiner (18.), 2:1 Florian Krink (30.), 3:1, 4:1, 5:1 Kian Tremmel (32., 38., 71.), 6:1 Patrick Weiss (76.), 7:1 Florian Krink (89.).