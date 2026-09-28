Da hat’s ordentlich gerappelt in der Kreisliga B4. Im Schnitt fielen sechs Treffer pro Spiel, in der Spitze waren es neun. Die Fans kamen voll auf ihre Kosten. Dem FC Lion’s reichte selbst eine dreifache Führung nicht zum Sieg gegen den FC Kosova II.
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Satte 30 Tore hatten bereits die ersten fünf Partien des achten Spieltags in der Fußball-Kreisliga B4 zu bieten. Weiter geht es bereits am Mittwochabend mit dem Spiel der SG Selters/Siershahn gegen den SC Bendorf-Sayn II (19.30 Uhr). Die Begegnung des TV Mülhofen gegen die SG Grenzbachtal wurde auf Donnerstag, 29.