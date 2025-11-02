Da verlierst du das erste Mal in 13 Spielen und musst auch noch die Tabellenführung abgeben. So geschehen in der Kreisliga B4, in der sich die SG Puderbach nach einem 6:0-Auswärtssieg – mit einem Remis weniger in der Bilanz – an die Spitze schoss.
Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B4. Durch eine überraschende Niederlage des TV Mülhofen rutscht der bisherige Primus ab. Nutznießer ist die SG Puderbach, die Gegner Nauort keine Chance ließ.FC Kosova Montabaur II – SG Augst Eitelborn II 2:0 (1:0).