B4-Tabellenführung wechselt Ebernhahn fügt Primus Mülhofen die erste Niederlage zu Leon Böckling, Max Buchmayer 02.11.2025, 21:50 Uhr

i Symbolbild dpa

Da verlierst du das erste Mal in 13 Spielen und musst auch noch die Tabellenführung abgeben. So geschehen in der Kreisliga B4, in der sich die SG Puderbach nach einem 6:0-Auswärtssieg – mit einem Remis weniger in der Bilanz – an die Spitze schoss.

Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B4. Durch eine überraschende Niederlage des TV Mülhofen rutscht der bisherige Primus ab. Nutznießer ist die SG Puderbach, die Gegner Nauort keine Chance ließ.FC Kosova Montabaur II – SG Augst Eitelborn II 2:0 (1:0).







