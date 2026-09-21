Historische Pleite für Lion’s Ebernhahn dreht Derby gegen Selters nach der Pause Leon Böckling, Max Buchmayer 21.09.2026, 11:36 Uhr

i Ebernhahns Yacine Oukpedjo (links, hier im Kopfballduell mit Hamid Nuri) entschied mit seinem Treffer nach einer Stunde das Derby gegen die SG Selters. Andreas Hergenhahn

Einige bemerkenswerte Ergebnisse hatte der siebte Spieltag in der Kreisliga B4 zu bieten. Lion’s-Trainer Selim Yasin Akarsu sprach sogar von der „schlechtesten Mannschaftsleistung seit Vereinsgründung“.

Westerwald. Die beiden Spitzenteams aus Mülhofen und Bendorf haben ihren Gegnern in der Kreisliga B4 Lektionen erteilt. Das Derby zwischen der SG Nauort und der SG Haiderbach wurde auf Mittwoch, 28. Oktober (20 Uhr), verlegt.FSV Ebernhahn – SG Selters/Maxsain/Siershahn 2:1 (0:1).







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