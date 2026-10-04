Rengsdorf gewinnt das Topspiel Dumme Rote Karte bringt Ellingen II um seine Chance Daniel Korzilius 04.10.2026, 21:12 Uhr

i Die SG Ellingen II (in Weiß-Rot) wehrte sich nach Kräften gegen den SV Rengsdorf und ließ sich weder von einem 0:2-Rückstand noch von einer langen Unterzahl entmutigen. Belohnt wurde die Reserve aber nicht für ihr Engagement. Jörg Niebergall

Der SV Rengsdorf hat nicht nur die Tabellenführung verteidigt, sondern auch einen seiner Verfolger weiter distanziert. Trotz langer Überzahl musste gegen Ellingen II aber noch gezittert werden. Deutlich klarer ging’s beim Zweiten CSV Neuwied zu.

Der SV Rengsdorf hat das Spitzenspiel des neunten Spieltages der Fußball-Kreisliga B3 bei der SG Ellingen II mit 3:2 gewonnen und bleibt Tabellenführer. Die Verfolger CSV Neuwied (5:0 in Kettig) und VfL Oberbieber (12:1 gegen Puderbach II) feierten deutliche Siege.







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