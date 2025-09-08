Zwei Fliegen mit einer Klappe wollte die TuS Nassovia Nassau am Freitagabend gegen den FSV Welterod schlagen. Während der Einzug in die 2. Runde des Kreispokals glückte gab’s für die Liga lediglich einen Zähler.

Ihren fünften Sieg hintereinander feierten die SG Nievern/Arzbach und ihr Nachbar Spfr Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5. Das Duo aus dem Limestal steht einträchtig mit weißer Weste an der Tabellenspitze, während sich der TuS Nassau gegen sieglose Welteroder sich einer Punkteteilung begnügen musste.

TuS Nassau – FSV Welterod 2:2 (1:0) / Pokal 4:2 (2:2, 1:0) nach Verlängerung. „Wir haben das Ding zu locker genommen. Welterod hätte den Sieg nach 90 Minuten verdient gehabt. In der Nachspielzeit konnten wir dann etwas aufdrehen. Allerdings hätte ich die drei Punkte lieber gehabt als das Weiterkommen im Pokal“, resümierte TuS-Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer den Fight am Freitagabend. „Zur Pause müssen wir mit 3:0 führen. Es war ein offener Schlagabtausch und ein tolles Fußballspiel für die Zuschauer. Meiner Mannschaft gebührt Lob für die tolle Moral“, so FSV-Coach Karl Stern, „Auf dieser Leistung gilt es aufzubauen. Denn jetzt folgen Spiele, in denen wir Punkte sammeln müssen.“ Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tore: 1:0, 2:0 beide Noel Tschiersch (33., 60.), 2:1 Daniel Pereira Vieira (82.), 2:2 Mirko Klotz (90., Elfmeter). Verlängerung zur Entscheidung im Pokalspiel: 3:2 Christian Thisse-Gemmer (120.+1, Elfmeter), 4:2 Sven Stenkamp (120.+2). Zuschauer: 100.

TuS Singhofen muss viele Rückschläge wegstecken

SG Altendiez/Gückingen II – TuS Singhofen 3:2 (1:1). Der TuS ging schon ersatzgeschwächt in die Partie, musste dann weitere Rückschläge hinnehmen und konnte nicht mehr wechseln. „Die Jungs haben sich dann durchgebissen“, so Trainer Nino Eifler, der monierte, dass sein Team die Gegentreffer begünstigt hätte. „Einstellung und Mentalität stimmen. Uns fehlt derzeit auch das nötige Quentchen Glück.“ Kollege Marcel Heibel fasste den dritten Saisondreier so zusammen: „Wir haben den Sieg am Ende erzwungen.“ Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 1:0 Paul Doss (10.), 1:1 Riad Osmani (21.), 2:1 Elias Eberling (61.), 2:2 Moreno Friedrich (66.), 3:2 Nikola Beslac (85.). Zuschauer: 60.

„ Alle Jungs sind unfassbar wissbegierig und saugen auf, was wir ihnen vermitteln.“

Der Spaßfaktor für Michael Reibel bei der SG Nievern/Arzbach is t nicht nur aufgrund des super Starts s ehr hoch

SG Nievern/Arzbach – SG Elbert/Horbach II 5:2 (3:2). „Wir sind stolz, mit dieser jungen Truppe Erfolg zu haben. Alle Jungs sind unfassbar wissbegierig und saugen auf, was wir ihnen vermitteln“, gab NA-Trainer Michael Reibel nach dem fünften Dreier im fünften Spiel zu Protokoll. „Jetzt feiern wir das Hertha-Turnier, und am Dienstag geht’s weiter.“ Schiedsrichter: Justin Geiß. Tore: 1:0 René Lauterbach (3.), 2:0 Mika Petrikowski (12.), 2:1 Eigentor (33.), 3:1 Liam Neithöfer (40.), 3:2 Dominik Lüpke (43.), 4:2 Bastian Driesch (57.), 5:2 Paul Friesenhahn (82.). Zuschauer: 150.

TuS Weinähr – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II 3:3 (2:1). „Wir haben es in der über halbstündigen Überzahl nicht geschafft dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. So langsam muss bei uns der Knoten mal platzen“, war SG-Trainer Philip Itzel unzufrieden mit dem Remis im Gelbachtal. Anders sah die Gemütslage beim TuS aus, nachdem Spielertrainer Luca Tim Kunkler zehn Weinährern den Punkt gerettet hatte. „Nach dem Platzverweis zeigte die Mannschaft tolle Einstellung.“ Schiedsrichter: Justin Geiß. Tore: 1:0 Maurice Peters (8.), 1:1 Patrick Dillenberger (16., Elfmeter), 2:1 Miko Dan Fries (21.), 2:2 Eigentor (57.), 2:3 Moritz Lenz (75.), 3:3 Luca Tim Kunkler (88.). Gelb-Rot: Josua Asbach (54., TuS Weinähr). Zuschauer: 60.

SG Aar-Einrich – Spfr Bad Ems 1:2 (1:0). Die Sportfreunde nahmen in Hahnstätten auch die fünfte Hürde „Eine sehr, sehr unglückliche Niederlage. Beide Gegentore waren vermeidbar. Das glücklichere Team hat heute gewonnen, nicht das bessere“, so SG-Coach Andreas Weyl, dem besonders bei Pfostentreffern von Marco Esposito (36.) und Michael Fiedler (49.) der Torschrei im Hals stecken blieb. „Ein glücklicher Sieg für uns. Kompliment an die Allendorfer. Sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht und uns alles abverlangt“, so Spfr-Chef Süleyman Düzce. Schiedsrichter: Roman Herberich. Tore: 1:0 Jan Schuldheis (45.+4), 1:1 Dennis Bender (54.), 1:2 Maximilian Specht (78.). Zuschauer: 80.