Nur vier Tage nach dem Derby Duell der Rheinlandliga-Reserven Malberg und Betzdorf Jona Heck 18.09.2026, 12:37 Uhr

i Die SG Atzelgift/Nister (in Blau) will in der Kreisliga B1 weiter ungeschlagen bleiben. Die Schönsteiner (in Gelb) treffen im Derby auf Honigsessen. Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga B1 stehen am siebten Spieltag einige interessanten Partien auf dem Programm. Die Spitzenreiter aus Alsdorf und Atzelgift wollen ihre Serie fortsetzen, das Tabellenschlusslicht Etzbach als Einheit auftreten.

Vor dem siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 stehen weiterhin zwei Teams ohne Punktverlust an der Spitze der Tabelle. Die SG Alsdorf/Kirchen und die SG Atzelgift/Nister gaben sich in der Saison bisher keine Blöße, Alsdorf kassierte bisher auch nur einen einzigen Gegentreffer.







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