In der Kreisliga B1 stehen am siebten Spieltag einige interessanten Partien auf dem Programm. Die Spitzenreiter aus Alsdorf und Atzelgift wollen ihre Serie fortsetzen, das Tabellenschlusslicht Etzbach als Einheit auftreten.
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Vor dem siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 stehen weiterhin zwei Teams ohne Punktverlust an der Spitze der Tabelle. Die SG Alsdorf/Kirchen und die SG Atzelgift/Nister gaben sich in der Saison bisher keine Blöße, Alsdorf kassierte bisher auch nur einen einzigen Gegentreffer.