Am 21. Spieltag der B Staffel 14 kommt es zum Derby Kastellaun (3.) gegen Bell (4.), zudem steht in Bärenbach der Vergleich der besten Rückrundenteams an, wenn Hunsrückhöhe (5.) auf den Spitzenreiter Gonzerath trifft.
Lesezeit 3 Minuten
Simmern/Cochem. Die Fußball-Kreisliga B Staffel 14 steuert vor dem 21. Spieltag auf die finale Phase zu. Während an der Spitze schon alles entschieden ist, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass sowohl der designierte Meister Gonzerath als auch der Zweite SV Strimmig (über die Quotientenregelung) aufsteigen werden, könnte es im Abstiegskampf noch einmal eng werden.