Kreisliga B Staffel 14 Duell der besten Rückrundenteams in Bärenbach Nico Balthasar 17.04.2026, 11:30 Uhr

i Am Sonntag (14.30 Uhr) prallen auf dem Kastellauner Rasen wieder die Lokalrivalen SG Kastellaun/Uhler (rechts Torwart Luca-Elia Rech) und die SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz (weiße Trikots, rechts Kilian Kötz) aufeinander. Dann allerdings ohne Neun-Tore-Mann Kötz, denn fast zeitgleich steht für den Handballer das Regionalliga-Gastspiel mit seiner HSG Kastellaun/Simmern in Bingen an. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Am 21. Spieltag der B Staffel 14 kommt es zum Derby Kastellaun (3.) gegen Bell (4.), zudem steht in Bärenbach der Vergleich der besten Rückrundenteams an, wenn Hunsrückhöhe (5.) auf den Spitzenreiter Gonzerath trifft.

Simmern/Cochem. Die Fußball-Kreisliga B Staffel 14 steuert vor dem 21. Spieltag auf die finale Phase zu. Während an der Spitze schon alles entschieden ist, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass sowohl der designierte Meister Gonzerath als auch der Zweite SV Strimmig (über die Quotientenregelung) aufsteigen werden, könnte es im Abstiegskampf noch einmal eng werden.







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