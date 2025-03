Wer soll in der Fußball-Kreisliga B5 die TuS Burgschwalbach II noch stoppen? Der Staffelsieg rückt nach dem 6:0 am Märchenwald gegen TuS Nassau immer näher. Am Tabellenende hat sich die SG Birlenbach/Schönborn II eindrucksvoll zurückgemeldet.

Die zweite Welle der TuS Burgschwalbach zieht in der Kreisliga B5 weiter souverän ihre Kreise. Satte zehn Zähler beträgt der Vorsprung der Reserve vom Märchenwald bereits – an der Tabellenspitze herrscht Langeweile. Im Gegensatz zur Abstiegszone, wo die SG Birlenbach/Schönborn II mir dem TuS Gückingen II gleichgezogen und einen Platz „über dem Strich“ fest im Visier hat.

Kreisliga B5

TuS Niederneisen – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II 1:3 (0:2). Die Reserve feierte am Burgschwalbacher Märchenwald den dritten Dreier in der Fremde. „Das war eine super Mannschaftsleistung“, war BoReiBo-Coach Philipp Itzel begeistert von seinem Team. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt.“ Schiedsrichter: Alexander Wiediker. Tore: 0:1 Lucas Hartmann (18.), 0:2 Eric Dombrowski (43.), 1:2 Steven Hölzer (50.), 1:3 Melvin Maus (61.). Zuschauer: 15.

TuS Burgschwalbach II – TuS Nassau 6:0 (1:0). Am Ende war’s am Märchenwald eine klare Sache für den Primus. „Die erste Halbzeit war ziemlich wild von uns. Mit mehr Ordnung nach der Pause hatten wir dann mehr Zugriff und hätten mit höherer Konsequenz noch mehr Tore schießen können“, bilanzierte Heim-Coach Andreas Müller. Sein notgedrungen den Kasten hütender Kollege Christian Thisse-Gemmer monierte:; „Wenn man so fahrlässig mit seinen Chancen umgeht, muss man sich nicht über die Niederlage wundern. Der Platzverweis tat sein Übriges.“ Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 1:0 Niclas Breuer (27.), 2:0, 3:0 beide Sascha Bremenkamp (46., 56.), 4:0 Niclas Breuer (83.), 5:0 Sascha Bremenkamp (84.), 6:0 Niclas Breuer (90.). Gelb-Rote Karte: Vitalii Hipot (45.+6, Nassau, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 50.

SG Birlenbach/Schönborn II – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 2:1 (1:0). Von der „Magie der schwarzen Asche“ am Schönborner Waldrand sprach Birlenbachs Trainer Chris-Jannick Dietrich nach dem Coup gegen den immerhin Tabellenvierten. Die Aktien seines Teams im Kampf um den Klassenverbleib sind damit sprunghaft gestiegen. Schiedsrichter: Frank Pfeifer. Tore: 1:0 Leonard Ulges (18.), 1:1 Sebastian Mohring (74.), 2:1 Leonard Ulges (90.). Zuschauer: 60.

SG Aar-Einrich – FSV Welterod 10:2 (5:0). „Das Ergebnis sagt alles“, gab sich FSV-Abteilungsleiter Kai Bender nach der Abfuhr seiner Grün-Weißen schmallippig. SG-Chef Steffen Popp hingegen war total begeistert von der Spielfreunde und dem Torhunger seiner Männer. „Die erste Viertelstunde haben wir ein nahezu perfektes Spiel abgeliefert.“ Schiedsrichter: Patrick Heim. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 alle Jan Schuldheis (5., 7., 12.), 4:0 Kerim Cimendag (15.), 5:0 Marco Esposito (41.), 6:0 Jan Schuldheis (52.), 7:0, 8:0 beide Kerim Cimendag (56., 59.), 9:0 Marco Esposito (62.), 9:1 Mirko Klotz (70.), 10:1 Kerim Cimendag (83.), 10:2 Philipp Müller (90.). Zuschauer: 80.

FC Linde Berndroth – SG Rheinhöhen II 1:3 (0:1). Auf schwer bespielbarer Wiese am Kirchweg setzte sich die favorisierte Reserve beim immer noch sieglosen Schlusslicht aus der kleinen Einrich-Gemeinde durch. „Uns hat auch mal wieder ein bisschen das nötige Spielglück gefehlt“, so FC-Abteilungsleiter René Walter, der zudem von zwei unglücklichen Gegentreffern sprach. SG-Trainer Marco Müller sprach vom verdienten dritten Auswärtssieg der Runde. Für den am Sonntag mal mit vollem Kader angetretenen FC Linde dürfte der Weg indes in die C-Klasse führen. Ob’s dann eigenständig oder in einer SG weiter geht, wird die Zukunft zeigen. Walter bestätigte, dass diesbezüglich Gespräche laufen. Schiedsrichter: Andreas Kappesser. Tore: 0:1 Michael Roll (35.), 0:2 Christian Rücken (55.), 1:2 Florian Pätzold (60.), 1:3 Florian Göbel (78.). Zuschauer: 35.

SG Mühlbachtal II – TuS Gückingen II abgesagt. Da der Ausweichplatz der Mühlbachtaler, der Kunstrasen im Nastätter Schulzentrum, wegen diverser Umlegungen in der A-Klasse erst ab 18 Uhr verfügbar war und der TuS Gückingen diesem kurzfristigen Termin nicht zustimmte, musste Staffelleiter Alexander Wiediker (Diez) die Begegnung dann absagen und wird sie neu ansetzen.