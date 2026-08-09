SV Wershofen kassiert 1:5 Drei Platzverweise beim Spiel Ulmen gegen Müllenbach Lutz Klattenberg 09.08.2026, 17:59 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Spannender Start in die Kreisliga B Eifel 13: Wershofen erleidet nach Pokalerfolg eine bittere Niederlage mit 1:5, während Müllenbach in einem turbulenten Derby mit drei Platzverweisen einen Punkt erkämpft.

Holpriger Auftakt für die Teams aus der Verbandsgemeinde Adenau in der Fußball-Kreisliga B Eifel 13. Der SV Wershofen/Hümmel hatte beim SV Laubach II keine Chance. Die DJK Müllenbach machte sich das Leben selbst schwer, erkämpfte sich aber immerhin einen Zähler beim SV Ulmen.







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