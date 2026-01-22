In der B Staffel 9 überwintert Urbar/Werlau als Tabellenführer und schon sechs bzw. sieben Punkten Vorsprung auf die Verfolger Oppenhausen, Ehrbachtal und Niederburg. Auf den beiden Abstiegsplätzen rangieren Oberwesel II und Untermosel II.
In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 setzen viele Vereine auf Kontinuität, allzu viel passiert ist in den Kader der Rhein-Hunsrück Teams während der Winterpause nicht. Wir haben das Geschehen bei den neun „SIM“-Vereinen in der 13-köpfigen Liga unter die Lupe genommen.