Kreisliga B Staffel 9 Drei Neue in der Winterpause für die SG Laudert Nico Balthasar 22.01.2026, 15:41 Uhr

i Mit dem Derby zwischen dem SSV Buchholz (in Blau, mit Hendrik Ullrich) und der SG Ehrbachtal Ney (mit Elson Nicaj), das die SGE auf dem Ausweichplatz in Boppard mit 5:3 gewann, ging es Mitte November in die Winterpause der B Staffel 9. Personell hat sich im Winter nicht allzu viel getan bei den Rhein-Hunsrücker Klubs, der erste reguläre Spieltag nach der Pause steht am 6./8. März an. Mark Dieler

In der B Staffel 9 überwintert Urbar/Werlau als Tabellenführer und schon sechs bzw. sieben Punkten Vorsprung auf die Verfolger Oppenhausen, Ehrbachtal und Niederburg. Auf den beiden Abstiegsplätzen rangieren Oberwesel II und Untermosel II.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 setzen viele Vereine auf Kontinuität, allzu viel passiert ist in den Kader der Rhein-Hunsrück Teams während der Winterpause nicht. Wir haben das Geschehen bei den neun „SIM“-Vereinen in der 13-köpfigen Liga unter die Lupe genommen.







Artikel teilen

Artikel teilen