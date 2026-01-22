Kreisliga B Staffel 9
Drei Neue in der Winterpause für die SG Laudert
Mit dem Derby zwischen dem SSV Buchholz (in Blau, mit Hendrik Ullrich) und der SG Ehrbachtal Ney (mit Elson Nicaj), das die SGE auf dem Ausweichplatz in Boppard mit 5:3 gewann, ging es Mitte November in die Winterpause der B Staffel 9. Personell hat sich im Winter nicht allzu viel getan bei den Rhein-Hunsrücker Klubs, der erste reguläre Spieltag nach der Pause steht am 6./8. März an.
Mark Dieler

In der B Staffel 9 überwintert Urbar/Werlau als Tabellenführer und schon sechs bzw. sieben Punkten Vorsprung auf die Verfolger Oppenhausen, Ehrbachtal und Niederburg. Auf den beiden Abstiegsplätzen rangieren Oberwesel II und Untermosel II.

Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 setzen viele Vereine auf Kontinuität, allzu viel passiert ist in den Kader der Rhein-Hunsrück Teams während der Winterpause nicht. Wir haben das Geschehen bei den neun „SIM“-Vereinen in der 13-köpfigen Liga unter die Lupe genommen.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport