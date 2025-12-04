Fußball-Kreisliga B6 Doppelschlag nach Wiederbeginn schockt Braubacher Stefan Nink 04.12.2025, 08:46 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Dass die Trauben beim heimstarken Tabellenzweiten FC Arzheim hoch hängen, war dem SV Braubach bewusst. Nach torlosem Pausenstand wurde der Favorit dann nach Wiederbeginn seiner Rolle gerecht und behielt am Ende mit 4:0 zu deutlich die Oberhand.

Die Hürde beim ambitionierten Tabellenzweiten erwies sich letztlich dann doch als zu hoch: Mit einer am Ende (zu) deutlichen 0:4 (0:0)-Niederlage beim FC Arzheim verabschiedete sich der abstiegsgefährdete SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 in die Winterpause.







Artikel teilen

Artikel teilen