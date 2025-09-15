In der Kreisliga B2 setzen sich zwei Mannschaften mehr und mehr vom Rest des Feldes ab. Zwischen Platz zwei und drei klafft schon eine Lücke von vier Punkten.

Während die beiden Spitzenteams aus Elsoff und Hattert jeweils dreifach punkteten, musste Verfolger Alpenrod II in der Kreisliga B2 etwas abreißen lassen.

SV Stockum-Püschen – SG Alpenrod II 2:1 (1:0). Stockum-Püschen präsentierte sich eiskalt und feierte am Ende den Derbysieg. „Zu Beginn hatten wir die Kontrolle und gingen verdient in Führung. Danach ließen Kondition und Konzentration nach, wodurch Alpenrod uns hinten reingedrängt hat und zum Ausgleich kam. Dann gelang uns noch der Lucky Punch“, zeigte sich SV-Trainer Thorsten Ferger zufrieden. Tore: 1:0 Maximilian Eisenmenger (8.), 1:1 Michael Dörner (83.), 2:1 Malte Schneider (86.).

TuS Niederahr II – SSV Hattert 0:3 (0:1). Gegen den Favoriten aus Hattert gab es für Niederahrs Reserve nichts zu holen. „Die Gäste aus Hattert übernahmen mehr und mehr das Kommando und gingen daher auch verdient in Führung. Danach gestalteten wir das Spiel offener, verpassten es aber, den Ausgleich zu erzielen“, erklärte TuS-Trainer Markus Ewald. Tore: 0:1 Finn Saridakis (34.), 0:2 Jan Kessler (82.), 0:3 Jonas Krätz (90.+2).

SV Weidenhahn – Malberger Kickers 2:4 (1:2). Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigten die Malberger Kickers ein anderes Gesicht und entschieden das Aufsteigerduell in Weidenhahn für sich. „In den entscheidenden Situationen waren die Gäste einfach cleverer und etwas kaltschnäuziger als wir. Der Sieg für die Kickers geht somit in Ordnung“, zeigte sich SV-Trainer Daniel Wilhelm sportlich fair. Tore: 0:1, 0:2 Konstantin Görg (11., 17.), 1:2 Noah Weisenfeld (25., Foulelfmeter), 1:3 Joshua Zeitz (61.), 2:3 Noah Weisenfeld (84., Foulelfmeter), 2:4 Joshua Zeitz (90.). Rote Karte: Kerim Akbulut (Weidenhahn) wegen Tätlichkeit (90.).

SG Meudt/Berod – TuS Bad Marienberg 2:1 (0:0). Die Heimelf drehte das Spiel und siegte knapp. „Es war kein ansehnliches Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Das Spielgeschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Es hat heute die Mannschaft gewonnen, die es mehr wollte“, erklärte SG-Trainer Christopher Keller. Tore: 0:1 Almutsem Bellah Alawad (54.), 1:1, 2:1 Sandro Haupt (60., 72., Foulelfmeter).

SG Hemmerich Rothenbach – SG Basalt Fehl-Ritzhausen 2:0 (1:0). „Im ersten Abschnitt waren wir nicht griffig genug, haben aber zum wichtigen Zeitpunkt das Tor gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich überlegen und konnten direkt nachlegen. Matchwinner war Doppelpacker Marvin Binge. Ein verdienter Heimsieg, der zwar umkämpft, aber nie gefährdet war“, sagte Hemmerichs Trainer Marcel Mohr. Tore: 1:0, 2:0 Marvin Binge (42., 49.).

SG Lasterbach Elsoff – SG Guckheim II 4:2 (1:0). In einer intensiven Partie ging Lasterbach kurz vor der Pause in Führung, ehe Guckheim nach dem Wechsel per Elfmeter ausglich und das Geschehen sogar drehte. Die Gastgeber antworteten postwendend und nutzten ihre Überzahl in der Schlussphase zu zwei späten Treffern. „Wir haben als Team nie aufgesteckt und uns den Sieg durch Kampf und Zusammenhalt erarbeitet“, so Elsoffs Doppeltorschütze Merlin Wilke. Tore: 1:0 Christian Mehr (45.), 1:1 Joshia Ickenroth (52., Foulelfmeter), 1:2 Jakob Becker (66.), 2:2 Christian Mehr (68.), 3:2 Maximilian Bär (90.), 4:2 Merlin Wilke (90.+5).

SG Hundsangen III – SG Westerburg III 3:2 (2:1). Im Duell der Drittvertretungen der beiden Bezirksligisten setzte sich Hundsangen durch. „Wir zeigten eine über weite Strecken gute Leistung. Dabei waren wir die dominante Mannschaft und feierten am Ende den verdienten Heimsieg“, zeigte sich Heimtrainer Nico Sender zufrieden. Tore: 1:0 Hendrik Jeroen Florian (19.), 1:1 Jason Oschewsky (22.), 2:1 Hendrik Jeroen Florian (28.), 3:1 Engin Gündüz (53.), 3:2 Luca Benner (80.).