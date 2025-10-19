Kreisliga B Staffel 9 Dörr macht in der 90. Minute noch das 3:2 für Buchholz Nico Balthasar 19.10.2025, 20:49 Uhr

i Armin Safic (am Ball) markierte an alter Wirkungsstätte in Mörschbach das 1:0 für seine SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid beim 2:1-Sieg bei der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II (mit Michel Wahlandt). B&P Schmitt

Während das Spitzenduo Urbar/Werlau und Oppenhausen/Nörtershausen am Wochenende in der B Staffel 9 pausierte, verkürzten die Verfolger Niederburg und Ehrbachtal den Rückstand auf die Top Zwei.

Während die SG Ehrbachtal Ney am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 einen Kantersieg gefeiert hat, fielen in Waldesch und Buchholz die Entscheidungen erst in den Schlussminuten. Die SG Oppenhausen/Nörtershausen hatte spielfrei, die Begegnung zwischen der SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach und der SG Urbar/Werlau ist auf den 5.







