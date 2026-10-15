SG Hocheifel im Verfolgerduell DJK-Trainer wirft Ahbach Wettbewerbsverzerrung vor Lutz Klattenberg 15.10.2026, 14:39 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Wegen dem Einsatz von Spielern aus der Bezirksliga kritisiert Müllenbachs Trainer Tobias Düx die Ahbacher scharf. Beim 1:1 erzielt ausgerechnet Paul Krämer, Spieler der ersten Mannschaft, den Ausgleich für die Gastgeber.

TuS Ahbach II – DJK Müllenbach 1:1 (1:0). Lukas Schäfer traf für die Müllenbacher in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich mit einem Tor der Marke „Tor des Monats“. Aus gut 60 Metern zog Schäfer ab, profitierte vom Rückenwind und einem Aufsetzer an der Strafraumgrenze, den der Ahbacher Keeper falsch kalkulierte.







Artikel teilen

Artikel teilen