Die DJK Müllenbach ist in die B-Klasse aufgestiegen und beginnt in der B12 am Samstag mit einem Heimspiel gegen die SG Darscheid. Den haben die Müllenbacher zuletzt schon einmal besiegt.

Nach dem Abstieg aus dem Kreisoberhaus in 2024 formierte sich die DJK Müllenbach in der C-Klasse neu. Mit Erfolg, stieg man doch direkt wieder in die B-Klasse auf. Die Fußball-Kreisliga Eifel B 12 ist nun das neue sportliche Umfeld der Müllenbacher, dort ist die DJK das einzige Team aus dem Rhein/Ahr-Gebiet.

„Bei einer Abfrage hat sich der Großteil der Mannschaft dafür entschieden. Neue Plätze, neue Gegner, wir freuen uns auf diese Liga“, sagt Trainer Tobias Düx. Sportlich soll am Ende ein einstelliger Tabellenplatz herausspringen. Mit einem 6:2-Erfolg gegen A-Ligist SG Vinxtbachtal zeigte die Düx-Elf bereits starke Frühform. „Auch in der Höhe ein verdienter Erfolg. Wir haben auf jeden Fall einen breiten Kader, eine gute Mischung. Zu den erfahrenen Kräften kommen einige jüngere Spieler, die wir schon in der Vorsaison herangeführt haben“, so Düx. Am Samstag (18 Uhr) kommt Auftaktgegner SG Darscheid. Im März gab es einen Testvergleich, den die DJK mit 3:2 für sich entschied.