Kreisliga B1: 12. Spieltag
DJK Friesenhagen schielt auf Tabellenplatz zwei
Daniel Dönges und seine Sportfreunde Ingelbach (in Blau) wollen im Heimspiel gegen den SV Adler Derschen punkten. Marvin Gerlach und seine Harbacher (in Grau) eröffnen den Spieltag in Kroppach.
Jürgen Augst/byJogi

In der Fußball-Kreisliga B1 musste die SG Herdorf vergangene Woche die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Auswärts in Honigsessen will die Mannschaft um Spielertrainer Tim Zimmermann wieder gewinnen. Auch Derschens Serie soll weitergehen.

Lesezeit 2 Minuten
Der zwölfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wird bereits am Freitagabend, 19.45 Uhr, mit der Partie zwischen dem FSV Kroppach und der SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf eröffnet. Im Duell der Tabellennachbarn wollen die Harbacher den Fünf-Punkte-Rückstand zum FSV verringern.

