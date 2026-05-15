Fußball-Kreisliga B6
Die „Stunde der Wahrheit“ rückt unweigerlich näher 
Für Braubachs Adriano Bilo (gestreiftes Trikot) und Lahnsteins Moritz Clos zählen in den abschließenden beiden Begegungen nur no
Für Braubachs Adriano Bilo (gestreiftes Trikot) und Lahnsteins Moritz Clos zählen in den abschließenden beiden Begegungen nur noch Siege.
Andreas Hergenhahn

Einen der sechs Kandidaten wird’s am Ende treffen: In der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B tobt vor Schlusslicht FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer am Tag der Abrechnung ebenfalls in die unterste Klasse absteigen muss.

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Während die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II in der Fußball-Kreisliga B6 das Erreichen des Klassenziels längst abhaken musste, sträubt sich noch ein Sextett ab Rang 8 um die „Strafversetzung“ in die unterste Klasse – darunter befindet sich auch das Rhein-Lahn-Duo aus Lahnstein und Braubach.

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