Fußball-Kreisliga B6 Die „Stunde der Wahrheit“ rückt unweigerlich näher Stefan Nink 15.05.2026, 09:58 Uhr

i Für Braubachs Adriano Bilo (gestreiftes Trikot) und Lahnsteins Moritz Clos zählen in den abschließenden beiden Begegungen nur noch Siege. Andreas Hergenhahn

Einen der sechs Kandidaten wird’s am Ende treffen: In der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B tobt vor Schlusslicht FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer am Tag der Abrechnung ebenfalls in die unterste Klasse absteigen muss.

Während die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II in der Fußball-Kreisliga B6 das Erreichen des Klassenziels längst abhaken musste, sträubt sich noch ein Sextett ab Rang 8 um die „Strafversetzung“ in die unterste Klasse – darunter befindet sich auch das Rhein-Lahn-Duo aus Lahnstein und Braubach.







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