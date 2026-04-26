In der B Staffel 9 ist das Meisterrennen nach den Ergebnissen des 22. Spieltags so gut wie entschieden. Urbar/Werlau kann den Sekt schon kalt stellen. Im Tabellenkeller haben Mosel Löf II und Bassenheim die schlechtesten Karten.
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Die Würfel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 scheinen gefallen zu sein. Während der Spitzenreiter aus Urbar/Werlau seine Hausaufgaben am 22. Spieltag erledigte, stolperte der direkte Verfolger aus Oppenhausen auf eigenem Platz gegen Waldesch und hat nun acht Zähler Rückstand auf Urbar/Werlau.